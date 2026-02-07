Austin Butler dará vida a Lance Armstrong en su biopic

Es un hecho, Austin Butler vuelve a las historias de personajes complejos. Esta vez se meterá en la piel de Lance Armstrong, el ciclista estadounidense cuya fulgurante carrera terminó marcada por uno de los casos de dopaje más recordados del deporte moderno.

El proyecto estará bajo la dirección de Edward Berger, cineasta que viene de firmar títulos como “Sin novedad en el frente” y “Cónclave”, y que ahora se adentra en un retrato lleno de claroscuros.

Un proyecto que mueve a los estudios

La película llega respaldada por Scott Stuber, exjefe de cine de Netflix y pieza clave en United Artists, estudio propiedad de Amazon.

Su participación ha despertado un interés inmediato en la industria. Aunque mantiene un acuerdo de first-look con el estudio, la producción se desarrolló antes de formalizar ese pacto, por lo que los derechos están en el mercado y la competencia entre estudios y plataformas de streaming ya es intensa.

Pero esta no es la primera vez que Armstrong inspira un largometraje. En 2015, Ben Foster lo interpretó en “The Program”, un drama que pasó sin demasiado ruido.

La diferencia ahora es significativa ya que Stuber aseguró los derechos de vida del propio Armstrong, un detalle que promete una mirada más directa y matizada sobre el ascenso, la caída y el complicado legado del siete veces campeón del Tour de Francia.

En palabras del equipo detrás del proyecto, este acceso permitirá explorar zonas que antes habían quedado fuera, no sólo se abordará el escándalo de dopaje que lo llevó a perder sus títulos, sino también la maquinaria mediática que lo convirtió primero en un héroe nacional y luego en protagonista de una de las mayores caídas públicas del deporte.

Butler, Berger y un guion de peso

El guion está en manos de Zach Baylin, nominado al Oscar por “King Richard”, lo que suma otra pieza sólida al rompecabezas. Nick Nesbit producirá junto a Stuber, mientras que Berger continúa fortaleciendo su filmografía. Recientemente dirigió “Ballad of a Small Player”, protagonizada por Colin Farrell, y trabaja además en una adaptación de “The Riders”, de Tim Winton, con Brad Pitt como figura central.

Para Butler, esta biopic se suma a una etapa particularmente prolífica. Tras su nominación al Oscar por interpretar a Elvis Presley, el actor ha encadenado proyectos ambiciosos tras estar al frente de “Caught Stealing”, dirigida por Darren Aronofsky, y pronto aparecerá en el drama criminal “Enemies”, donde comparte pantalla con Jeremy Allen White.

La combinación de un personaje tan polémico, un director con visión precisa y un actor en pleno ascenso hace que esta biopic se perfile como uno de los títulos más sonados de los próximos meses.

