Febrero de cine en Remezcla Más: acción, romance, drama y más

Encontrar qué ver según el ánimo del día puede ser todo un reto, y Remezcla Más lo resuelve con una selección que apuesta por la variedad y títulos de impacto. Esta lista de recomendaciones combina relatos animados, clásicos imperdibles del terror, acción y comedias que se salen de lo esperado, convirtiendo la cartelera del mes en una invitación constante a descubrir nuevas historias.

Para este mes de febrero, Remezcla Más reúne títulos de distintos estilos y épocas, entre ellos: “El Ángel en el Reloj”, “La Cama”, “El Halcón”, “La Noche de los Muertos Vivientes”, “La Pequeña Tienda de los Horrores” y “Prueba Heroica”. Una mezcla pensada para quienes buscan desde risas y adrenalina hasta nostalgia o un buen susto frente a la pantalla. ¡Chécalo aquí!

El Halcón

“El Halcón” es una película mexicana de acción y drama estrenada en 2024, dirigida por Eduardo Valenzuela. Esta historia, disponible gratis en Remezcla Más, sigue a “Ramón”, un luchador retirado que ha dejado atrás el ring para llevar una vida tranquila. Su vida da un giro inesperado cuando un criminal secuestra a su hijo y lo obliga a volver a ponerse la máscara que creía olvidada.

Dentro de su búsqueda, “Ramón” se une a una policía decidida a llegar hasta las últimas consecuencias. Protagonizada por Guillermo Quintanilla y Ana Jimena Villanueva, la cinta combina persecuciones, peleas y tensión emocional para explorar la venganza, el amor paternal y la lucha contra el crimen desde una mirada muy arraigada al cine de acción mexicano.

El Ángel en el Reloj

Para los amantes de la animación, Remezcla Más trae “Ángel en el Reloj”, una película que se presenta como un cuento de hadas moderno sobre el tiempo y el deseo de una niña por detenerlo. La historia sigue a una joven valiente que, al enfrentarse a una dura enfermedad, se embarca en una aventura fantástica para encontrar al Ángel del Tiempo y cambiar su destino.

Estrenada en 2017 y dirigida por Miguel Ángel Uriegas, esta animación destaca también por su compromiso social, ya que apoya la investigación del cáncer infantil. A través de un relato visualmente encantador y emotivo, la cinta transmite un mensaje de esperanza, resiliencia y amor por la vida.

Prueba Heroica

Disfruta de esta propuesta de acción, drama y romance estrenada en 1949. “Prueba Heroica” relata la aventura de un joven piloto de carreras que vive atormentado por la sombra de su famoso padre, un hombre talentoso, pero autodestructivo que murió en un accidente años atrás, dejando una herida emocional difícil de cerrar.

Protagonizada por Mickey Rooney, junto a Thomas Mitchell, Mary Hatcher y Michael O’Shea, la cinta explora la lucha del protagonista por forjar su propia identidad mientras enfrenta el legado familiar, el amor y el riesgo constante en la pista. Otro detalle que hace especial a esta cinta es que incluye la última aparición en pantalla de Hattie McDaniel.

La Cama

“La Cama”, dirigida por Rafael Montero, es una película que entrelaza diversas historias cómicas y emotivas que tienen lugar sobre una misma cama de motel. A lo largo del relato, distintos personajes pasan por ese espacio íntimo, convirtiéndolo en el escenario donde afloran deseos, secretos y momentos inesperados.

Cada historia explora, con humor y sensibilidad, las complejidades de las relaciones humanas: encuentros fortuitos, conflictos emocionales y situaciones tan absurdas como reveladoras. La cama funciona como un punto de conexión simbólico, mostrando cómo un lugar compartido puede ser testigo de la vulnerabilidad, la risa y la intimidad de quienes lo habitan. Remezcla Más lo tiene disponible para ti aquí.

La Pequeña Tienda de los Horrores

“La Pequeña Tienda de los Horrores” (“The Little Shop of Horrors”) es una comedia de terror estrenada en 1986, dirigida por Frank Oz. Los espectadores podrán conocer la historia de “Seymour Krelborn”, un florista interpretado por Rick Moranis que descubre una misteriosa planta carnívora que parece tener vida propia y una inquietante sed de sangre humana. Gracias a ella, su tienda alcanza un éxito inesperado, pero el precio pronto resulta aterrador.

Conforme la planta, a la que llama Audrey II, crece, también lo hacen los dilemas morales y el caos que rodean a Seymour, especialmente en su intento por impresionar a Audrey, interpretada por Ellen Greene. “Mezclando humor negro, horror y romance, la película se convirtió en un clásico de culto, recordado por su tono grotesco, su sátira y su inolvidable visión de cómo la ambición puede salirse completamente de control”, se lee en la descripción de la cinta de habla inglesa.

La Noche de los Muertos Vivientes

Aquellos dispuestos a disfrutar de una buena historia de terror pueden disfrutar de la cinta “La Noche de los Muertos Vivientes”. Se trata de una película de terror estrenada en 1968, dirigida por George A. Romero, que sigue a un grupo de desconocidos refugiados en una granja mientras hordas de muertos vivientes comienzan a rodearlos. Al encontrarse aislados y con recursos limitados, los sobrevivientes deben organizarse para resistir el ataque de estas criaturas que se alimentan de carne humana.

Protagonizada por Duane Jones, junto a Judith O’Dea y Karl Hardman, esta producción va más allá del horror puro al mostrar cómo el miedo, la desconfianza y los choques de liderazgo pueden ser tan peligrosos como los zombis afuera.

