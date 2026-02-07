Canelo Álvarez atribuyó a problemas físicos su derrota ante Terence Crawford

Saúl “Canelo” Álvarez rompió el silencio tras su derrota frente a Terence Crawford y ofreció una explicación centrada en los problemas físicos que, según él, marcaron su desempeño la noche del combate.

En entrevista para el Podcast Mr. Verzace, el boxeador mexicano reconoció que su cuerpo no respondió como esperaba y que nunca logró sentirse en plenitud dentro del ring, aunque también destacó la inteligencia táctica de su rival.

“El cuerpo no reaccionó como yo quería. Necesitaba estar más rápido, no pude recuperar el peso que buscaba y sentía las piernas cansadas”, relató Álvarez.

Y aseguró que, pese a esas limitaciones, hizo lo mejor posible dadas las circunstancias. Para el tapatío, la derrota deja aprendizajes claros que deberá asimilar si pretende mantenerse en la élite del boxeo mundial.

Defendió a Eddy Reynoso

El campeón mexicano también se refirió al trabajo de su equipo y, en particular, a las indicaciones de su entrenador Eddy Reynoso. Aclaró que las instrucciones fueron las correctas, pero que físicamente no pudo ejecutarlas.

“Tenía las piernas cargadas, con agujetas, y no respondieron como queríamos. Sé cuáles fueron los errores en la pelea y en el campamento”, explicó.

Álvarez confesó sentirse inconforme tras la decisión de Crawford de retirarse, ya que eso canceló cualquier posibilidad de revancha. “Siempre le di crédito, pero pensé que debíamos pelear otra vez. Creía que habría revancha, pero decidió retirarse y hay que aceptarlo”, expresó.

El desgaste acumulado a lo largo de una carrera extensa también fue tema central. El boxeador admitió haber combatido durante años con diversas lesiones y confirmó que recientemente fue sometido a una cirugía en el codo. “Nunca me preocupé por mi cuerpo, siempre era una pelea más. Hoy es el momento de parar y cuidarlo”, señaló, aunque aseguró sentirse preparado para volver en septiembre.

De cara al futuro, Álvarez descartó peleas de bajo riesgo y dejó claro que su objetivo es regresar directamente a disputar un campeonato mundial. Además, rechazó cualquier rumor de retiro y reflexionó sobre la nueva generación de pugilistas. “Hoy muchos buscan fama y dinero antes que la gloria. Yo nunca busqué eso, quería ser el más grande”, concluyó.

