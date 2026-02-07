¿Cuánto durará la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Hay mucha expectativa por la presentación que el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny dará este 8 de febrero en el Apple Music Halftime Show del Super Bowl LX. Muchos quieren ver el espectáculo que ha preparado el boricua y su equipo, pues representa uno de los mejores hitos en su carrera.

Además del sabor latino que estará presente en este espectáculo, es probable que el artista de algún mensaje a favor de los migrantes en Estados Unidos. Tal como hizo en el Grammy, luego de que recibiera la distinción de Mejor Álbum del Año.

Acerca de la duración que tendría su presentación, las estimaciones indican que al menos estará en el escenario durante 13 minutos, interpretando temas de su álbum Debí tirar más fotos y otros éxitos de su carrera musical.

La expectativa que se ha generado con este show es bastante grande, pues Bad Bunny ha enviado durante meses mensajes contra el gobierno de Donald Trump por las redadas que ha ordenado contra migrantes.

¿Qué ha dicho Bad Bunny del espectáculo que dará en el Super Bowl?

En una rueda de prensa que ofreció esta semana, el intérprete de ‘Eoo’ dijo que la gente va a disfrutar al máximo su presentación, pues será un homenaje a su isla Puerto Rico y además una gran celebración.

“Realmente yo solo quiero que la gente se divierta. Va a haber una gran fiesta, va a ser lo que la gente siempre puede esperar de mí. No sé si hay algo que… eso es lo que quiero traer al escenario. Por supuesto, mucha de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido y va a ser fácil y la gente solo tiene que preocuparse por bailar”, comentó.

Además de esto, el famoso señaló: “Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español. Simplemente es mejor si aprenden a bailar, pero creo que no hay mejor baile que el que puede venir del corazón. El baile que nace del corazón. Eso es lo único de lo que tienen que preocuparse y divertirse y disfrutarlo. Y por supuesto elegir su equipo en el juego”.

