NYPD califica de “sospechosa” muerte de hombre con heridas en la cabeza y en la cara en edificio de Queens

Un hombre fue hallado sin vida en su habitación con heridas en la parte de atrás de la cabeza y el rostro en un edificio de viviendas de bajos ingresos en Far Rockaway, Queens, informó la policía.

El individuo, de 59 años, que no fue identificado públicamente, fue descubierto por un empleado en la residencia Barbara Faron en 20-50 Nameoke Avenue alrededor de la 1:30 de la tarde del viernes, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

No estaba claro cuanto tiempo permaneció muerto, pero un residente dijo que un conserje llamó a las autoridades luego de oler un olor a putrefacción, de acuerdo con el vecino.

“Estaban limpiando el pasillo y notaron el olor que venía del apartamento, así fue como lo encontraron”, manifestó una madre de 42 años que se negó a dar su nombre, informó New York Post.

El edificio alberga a “personas que antes estaban sin hogar y se están recuperando de trastornos de salud conductual”, junto con familias de bajos recursos.

El residente en cuestión dijo que frecuentemente se escuchaba al hombre discutir con una mujer que lo visitaba.

“Regresó ayer”, recordó el residente. “Tenía sangre en la ropa. Estaba drogada. La policía se la llevó”.

Un representante del NYPD expresó que no había nadie bajo custodia policial.

El médico forense de la ciudad de Nueva York determinará la causa de la muerte del hombre.

