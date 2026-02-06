Carolina Sandoval: ‘A Bad Bunny se le respeta porque ha dado visibilidad a los latinos en temas valiosos’

Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, ha enviado un mensaje a favor de Bad Bunny, quien vive un momento espectacular en su carrera por hechos que lo han exaltado en la industria musical: el Grammy a Mejor Álbum del Año y próximamente su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

En medio de toda la controversia que se ha generado con el reguetonero puertorriqueño, la Venenosa, como también es conocida, compartió una entrega de la revista People en Español en la que hablan de la trayectoria del Conejo Malo.

Para la co-conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! reconoció que el intérprete de ‘Eoo’ no es del gusto de todos, pero igual hay aspectos que considera se deben destacar.

“Yo entiendo, y me queda clarísimo, que no todos somos monedita de oro. Me queda claro. Pero que este muchacho ha sido el que ha amado a su tierra y ha logrado proporcionarle a Puerto Rico tanta visibilidad, llevarle tanto negocio, eso no es mentira. Con la residencia en su país, mi amor, la isla se llenó de todo el mundo que fue a cumplir un sueño, a conocerlo, a bailar su música. Me encanta”, comentó.

Carolina Sandoval, en su video, también destacó: “Yo creo que ha unido a múltiples personas de demasiada diferencia de cultura, de edad… y ¿sabes qué? Lo más valioso es que hoy día lo respetan, no por ser el que ha posicionado múltiples temas en Spotify, no lo respetan nada más porque simplemente se puso a nivel de artistas de alto voltaje, porque ha trabajado en películas, sino que ha hecho que a Puerto Rico y a los latinos enteros se les dé visibilidad con temas valiosos”.

La puertorriqueña explicó que el reguetonero nunca ha dejado de estar orgulloso de su tierra y eso es algo que considera que lo diferencia de muchos. “Ricky Martin bien lo dijo en la carta que le mandó, en donde dice que es tan difícil ser uno mismo en la industria, y él, Benito Antonio, nunca dejó de ser el boricua que soñaba con ser. Él lo logró, y ahora lo vamos a ver en el Super Bowl”, reconoció.

El cantante ha tenido días álgidos recientemente, ya que en los Grammy envió un contundente mensaje contra el ICE por las redadas que han ejecutado contra migrantes en los Estados Unidos. Se espera que en el Super Bowl también haga un llamado contra este tipo de acciones que considera afectan a esta población.

