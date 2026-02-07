Laura Zapata preocupada por la presencia de Yina Calderón en La Casa de los Famosos 6 

La competencia no ha empezado y Laura Zapata ya ha dado bastante contenido en torno a La Casa de los Famosos 6. Ahora, la actriz mexicana ha enfilado nuevamente contra la creadora colombiana de contenido Yina Calderón, pues siente que podría ser un riesgo si llega a entrar al programa.

En redes sociales, comenzaron a publicar videos de un momento en el que la influencer tomó un cuchillo dentro del reality Protagonista de nuestra tele, del canal RCN, en el 2013.

Una usuaria, habló de esta situación y dijo que las autoridades mexicanas deberían pensar bien si es viable la entrada de la influencer a la casa. “La Fiscalía de Ciudad de México debería ponerse en alerta ante decisión de Telemundo de ingresar al programa Casa de los Famosos con sede en México a la colombiana Yina Calderon que en un programa en vivo atentó con cuchillo contra sus compañeros. Telemundo todavía es tiempo de dejarla fuera”.

Exactamente, deberìan de investigar primero quienes son, y otra cuestiòn es, còmo pueden poner a @LAURAZAPATAM que es una excelente persona, toda una Dama y una Diva con educaciòn, elegancia, percha y muchìsima clase con personas asì, como la loca de @yani. — 🐖🐷chino cochino🐷🐖 (@chinomascochino) February 6, 2026

Otra persona continuó con la denuncia y alertó que hay figuras de la televisión, como Laura Zapata, que no deberían exponerse a situaciones así. “Exactamente, deberían de investigar primero quiénes son, y otra cuestión es, cómo pueden poner a Laura Zapata, que es una excelente persona, toda una dama y una diva con educaciòn, elegancia, percha y muchísima clase con personas así, como la loca de Yina”.

Laura Zapata, al ver el video, reaccionó con un contundente mensaje publicado en su cuenta en X: “Esto ya no es reality. Es riesgo. La televisión no puede normalizar la violencia ni jugar con la integridad de nadie. El rating nunca debe estar por encima de la seguridad”.

Este nuevo aspecto viene a formar parte del intenso clima que se ha dado poco antes del estreno del reality show, debido a que la mexicana y colombiana ya han tenido un cruce de palabras que ha generado expectativa en la audiencia por lo que pueda ocurrir dentro de la mansión a partir del próximo 17 de febrero.

