Laura Zapata quiere hacer alianza con Lupita Jones en La Casa de los Famosos 6

La actriz mexicana Laura Zapata está emocionada por su incorporación a La Casa de los Famosos 6 y ha revelado que le gustaría hacer alianza con Lupita Jones dentro del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

La diva de las telenovelas comentó que si hay alguien que ve como aliada es a la ex reina de belleza, pues se identifica con lo que ella representa.

Durante el show En Casa con Telemundo, le mostraron a varias personalidades de la industria del entretenimiento y Laura Zapata reaccionó a la de la exdirectora de Nuestra Belleza México.

“Me parece una gente muy interesante y bueno, tendré que hacer equipo con ella. Aquí hay niveles, hasta en los perros hay razas”, con esto dejó ver que posiblemente es una de las personas con las que más se le vea compartir dentro de la mansión.

Aunque no ha entrado, Laura Zapata ha comenzado a dar contenido principalmente por el fuerte cruce de palabras que tuvo con la creadora colombiana de contenido Yina Calderón, quien considera que puede ser una de las primeras en salir.

“Me va a prender porque la villana original soy yo”, comentó.

Por su parte, Yina afirmó recientemente en una transmisión en TikTok: “Señora, yo no quiero ser la culpable de que a usted se le baje la azúcar, se le baje la bilirrubina, no, señora. Quien la conoce y la sigue a esta anciana díganle por favor que no se meta conmigo porque yo puede ser muy cruel”.

Todo esto ha dejado un clima muy álgido previo al estreno del reality show, que llegará a la pantalla de Telemundo el próximo 17 de febrero con un elenco renovado y bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza.

