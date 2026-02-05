Yina Calderón y Laura Zapata tienen cruce de palabras antes de La Casa de los Famosos 6

Ya se vislumbra una fuerte rivalidad para La Casa de los Famosos 6: Yina Calderón vs. Laura Zapata, quienes luego de que fueran confirmadas para el reality show de la cadena Telemundo.

Todo comenzó luego de que la diva mexicana dijera en el programa Hoy Día que la creadora de contenido iba a ser la primera en salir de la casa. “Me va a prender porque la villana original soy yo”, comentó en el show matutino.

Luego de esto, dijo que consideraba que la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos Colombia tiene intensos problemas y por eso se tatúa y opera tanto.

Ante estos comentarios, Yina Calderón dijo en una transmisión en vivo en TikTok que ella tiene 12 años de carrera y lamenta que Laura Zapata la ataque de esa manera.

“Ella no conoce lo terrible que yo puedo ser. Señora, usted no se meta conmigo. Vea señora, a mí no me interesa ganar y tampoco me interesa ser la buena de la película, yo soy la mala y las malas hacemos la vida imposible”, indicó.

La Casa de los Famosos 6: ya hay la primera rivalidad

En su mensaje, describió a la actriz como una mujer amargada y sola que está resentida porque su hermana Thalía es más “exitosa” que ella.

La influencer también afirmó: “Señora, yo no quiero ser la culpable de que a usted se le baje la azúcar, se le baje la bilirrubina, no, señora. Quien la conoce y la sigue a esta anciana díganle por favor que no se meta conmigo porque yo puede ser muy cruel”.

Aseguró que ella no se detiene en edad y que como anciana ella también debe respetar. “Hice la advertencia para que por favor se la lleven y le digan que la tengo investigada”, destacó.

Todo esto ha hecho que aumente la tensión antes del estreno del programa, pues muchos querrán ver qué sucede entre estas dos personalidades dentro del juego.

