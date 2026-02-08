Cardenal Dolan seguirá en Nueva York tras su retiro, con ofertas de libros y documentales

El cardenal Timothy Dolan, jubilado como jefe de la Arquidiócesis de Nueva York, decidió permanecer en la ciudad y explorar nuevas oportunidades, incluyendo la publicación de libros y la producción de documentales, según sus declaraciones a medios estadounidenses.

De 76 años, el religioso que lideró una de las comunidades católicas más grandes del país, también ha opinado en su retiro sobre temas de actualidad.

“La gente sabe que cuando cumples 75 años, cualquier obispo, pronto se jubilará. Así que la gente lo sabe y empiezan a escribirte. Recibí algunas solicitudes, como ir a algunas universidades, simplemente para estar en el campus, tal vez para tomarme un año sabático, tal vez para impartir un curso”, dijo a Fox News.

“Incluso recibí una oferta para escribir un libro. Recibí una oferta para hacer un documental sobre la situación de la iglesia en Estados Unidos. Así que, si surgen cosas, voy a agradecer la oportunidad de establecer mi propio horario”, añadió el cardenal.

El arzobispo Ronald Hicks y el cardenal Timothy Dolan en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Foto: Stefan Jeremiah / AP Crédito: Stefan Jeremiah | AP

En una entrevista con Free Press, Dolan criticó ciertas tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y pidió a la administración del presidente Donald Trump “bajar el tono” en las redadas migratorias.

“Estoy en cierto modo agradecido de que el presidente ahora esté moderando las cosas”, señaló.

A pesar de haber dejado oficialmente el cargo, dijo que ha recibido “un montón de invitaciones” para visitar parroquias y participar en proyectos mediáticos. En Nueva York, permanecerá donde vive en una mansión de la Quinta Avenida junto a la Catedral de San Patricio.

El cardenal recordó que, al llegar a Nueva York, se sintió inseguro por los estereotipos que se tienen de la ciudad. “Había oído que aquí eran crueles, impersonales, fríos. Nada de eso era cierto”, expresó.

Manifestó asimismo cómo se integró rápidamente a la movida neoyorquina. Entre anécdotas, mencionó un encuentro en el Yankee Stadium, donde aficionados lo recibieron con humor y camaradería mientras veía un juego entre los Yankees y los Cardenales de San Luis, su equipo favorito.

La transición en la arquidiócesis continúa bajo el mando del nuevo arzobispo Ronald Hicks, quien asumió oficialmente el cargo en un acto celebrado en la Catedral de San Patricio en Manhattan.

Sigue leyendo:

• ¿Qué se espera del nuevo arzobispo de Nueva York? Un ‘pastor con corazón latino’ en un santuario liberal

• Aliado de los hispanos liderará a más de 2 millones de católicos al asumir como Arzobispo de Nueva York: Ronald Hicks

• Nuevo arzobispo de NY envía mensaje en español a la comunidad latina: “Quiero caminar con ustedes, juntos”