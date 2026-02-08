Manchester City venció al Liverpool y pone en suspenso la lucha por la Premier League

El Manchester City se mantiene con vida en la carrera por la Premier League luego de una agónica remontada 1-2 ante el Liverpool en el tiempo añadido, gracias a un penal convertido por Erling Haaland y a una intervención salvadora de Gianluigi Donnarumma.

El triunfo permite a los ‘Citizens’ colocarse a seis puntos del Arsenal, líder del campeonato, y sostener sus aspiraciones al título. Bernardo Silva y Haaland fueron los autores de los goles que neutralizaron el tanto inicial del mediocampista húngaro, en un duelo que se resolvió en los últimos minutos.

El City salió decidido desde el arranque y estuvo cerca de abrir el marcador apenas a los dos minutos, cuando Haaland desperdició un mano a mano tras un pase filtrado de Bernardo Silva, encontrándose con una rápida respuesta de Alisson.

Pese al control del balón por parte del City, las ocasiones claras escasearon. Disparos lejanos de Antoine Semenyo y Abdukodir Khusanov no encontraron portería, mientras que el Liverpool, replegado y apostando por transiciones rápidas, apenas inquietó en los primeros 45 minutos.

En la segunda parte, el Liverpool dio un paso al frente y cambió el ritmo del encuentro. Szoboszlai probó desde media distancia, aunque Donnarumma atrapó sin problemas, y Hugo Ekitike desperdició la ocasión más clara del conjunto de Merseyside tras un preciso centro de Mohamed Salah, fallando en la definición.

Guardiola recurrió al banquillo tras la lesión de Khusanov, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza, y dio entrada a Rúben Dias y Rayan Cherki. Sin embargo, el dominio pasó a manos del Liverpool, que encontró el 1-0 a falta de quince minutos con una brillante ejecución de tiro libre de Szoboszlai, imposible para Donnarumma.

La desventaja obligó al City a reaccionar de inmediato. En el minuto 84, Bernardo Silva aprovechó una prolongación de Haaland para vencer a Alisson y devolver la esperanza a los visitantes. Ya en el tiempo añadido, Haaland selló la remontada desde el punto penal, tras una falta del arquero brasileño sobre Rayan Aït-Nouri.

El cierre fue frenético. Alexis Mac Allister estuvo a punto de empatar, pero Donnarumma sostuvo la ventaja con una atajada decisiva.

Con este resultado, el Manchester City sigue a seis puntos del Arsenal en la tabla, mientras que el Liverpool cae hasta la séptima posición, con 39 unidades.

