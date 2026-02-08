NYPD publica foto del pistolero buscado por tiroteo mortal en un bar de Brooklyn

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) pidió ayuda al público para encontrar el paradero de un tirador que sigue prófugo de la justicia y que estuvo implicado en una balacera en un bar de Brooklyn, impulsada por pandillas, que dejó tres muertos en agosto del año pasado.

El sábado en la noche, las autoridades divulgaron la foto de Haile Cummings, de 34 años, buscado por su vinculación con el sangriento tiroteo que tuvo lugar dentro del bar Taste of the City, en la avenida Franklin, en Crown Heights, el 17 de agosto.

Entre los tres asesinados estaba Marvin St. Louis, de 19 años y miembro de la pandilla Brims, quien, de acuerdo con los funcionarios, causó el tiroteo fatal con una señal de la mano despectiva. El delincuente le disparó varias veces a Jamel Childs, de 35 años y miembro de la pandilla Folk Nation, quien también abrió fuego, respondiendo a los disparos.

Amadou Diallo, de 27 años, quien la policía cree que era un peatón, también perdió la vida tras recibir un impacto de bala.

Unos 10 minutos antes de que iniciara la balacera de las 3:30 de la madrugada, Childs y St. Louis fueron vistos en un video conversando, dijo Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York.

“Posteriormente, el Sr. St. Louis se acercó al Sr. Childs y abrió fuego”, declaró Tisch. “El Sr. Childs respondió al fuego y otros dos pistoleros se unieron inmediatamente”.

Gran parte de las personas que recibieron impactos de bala no estaban vinculadas en el enfrentamiento entre pandillas, pero tres de ellos pertenecían a Folk Nation, agregó la comisionada.

Un total de 14 personas fueron heridas de bala en medio del tiroteo. La policía recuperó 42 casquillos de bala dentro y fuera del bar, informó Daily News.

El 1 de octubre, NYPD detuvo a Elijah Roy, de 25 años, supuesto miembro de la pandilla 5-9 Brims, una subdivisión de los Bloods, acusándolo de disparar una ráfaga de balas contra miembros de la pandilla rival Folk Nation Gangster Disciples.

Los funcionarios capturaron a Roy en Carolina del Norte el 18 de septiembre; llevaba consigo $7,000 dólares en efectivo al momento de su arresto, de acuerdo con los federales.

Un video publicado por la fiscalía federal sobre el tiroteo mostró más de 40 disparos en tan solo seis segundos mientras los clientes del bar caían al suelo o corrían hacia la salida. Se puede observar a un hombre identificado como Roy agachándose y corriendo; posteriormente disparó dos veces al caer al suelo.

Asimismo, Roy, conocido como “Eli Spice” y “Swervo”, fue acusado de agresión con fines de extorsión y posesión de municiones. Se ordenó su detención sin fianza en su comparecencia ante la Corte Federal de Brooklyn.

Se solicita a cualquier persona del público que tenga información sobre este incidente que se ponga en contacto con la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477).

