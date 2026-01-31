Hispano baleó a ex novia en el rostro afuera de una discoteca: sentencia en Nueva York

Arturo Paulino fue sentenciado a 17 años de prisión y cinco más de libertad condicional tras declararse culpable de intentar matar a su ex novia al dispararle en la cara en un ataque de celos afuera de una discoteca en El Bronx (NYC).

La víctima, de entonces 39 años, fue trasladada al hospital en estado crítico y sobrevivió milagrosamente, pero sufrió una fractura de mandíbula, perdió varios dientes y debió someterse a numerosas cirugías reconstructivas durante dos años, según los documentos judiciales.

Paulino le disparó a su novia a quemarropa en la cara, según los documentos judiciales, destacó PIX11 News. El tiroteo, sucedido en 2023, fue captado por cámaras de seguridad, según las autoridades.

El hombre de 30 años se había declarado culpable el 25 de noviembre de 2025. Según la evidencia y su confesión, Paulino esperó a su ex novia afuera de una discoteca en El Bronx y cuando la víctima salió del local y subió a su vehículo con un amigo, el sospechoso se acercó en su auto y le disparó en la cara antes de huir.

“Este acusado esperó a que su ex novia saliera de un bar y le disparó mientras ella estaba sentada con un hombre en su auto”, dijo la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark en un comunicado. “La víctima se ha sometido a ocho cirugías reconstructivas y no ha podido trabajar, lo que ha causado un profundo impacto financiero en su familia. Es posible que sus graves lesiones nunca se curen por completo. Esperamos que encuentre algo de consuelo en la sentencia de 17 años que recibió el acusado por este atroz crimen”.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A mediados de este mes Justice Deas, adolescente de 17 años, murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Previamente Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia boricua pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. También el mes pasado Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

En julio de 2025 un esposo separado mató a tiros al nuevo novio de su ex frente a una casa en Queens (NYC). En abril Justin Soriano fue condenado a 40 años de prisión por la muerte de su ex novia embarazada Shanice Young (31), quien fue baleada frente a sus dos hijas menores de edad en un ataque de celos en una calle de Harlem (NYC).

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). También ese año el dominicano Julio Aponte fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

En febrero de 2023 César Santana fue acusado de matar a su ex pareja Luz Hernández, maestra dominicana de un jardín de infantes en Jersey City (NJ) cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda. En septiembre de 2020 una quisqueyana conductora de Uber murió apuñalada por su esposo en Queens. El mismo destino fatal tuvo en ese condado en agosto de 2019 la también dominicana Carmen Iris Santiago, atacada en el salón de uñas donde trabajaba por su esposo ex convicto, del que estaba separada.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda