¿Qué significa el característico sombrero que usa Bad Bunny?

Bad Bunny además de hacer que su música sea pegadiza impone en algunas ocasiones tendencias de moda. Tal como ha ocurrido con su famoso sombrero que es uno de los elementos típicos de la cultura puertorriqueña y que ha usado en su álbum y gira de Debí Tirar Más Fotos.

Acerca del significado de este accesorio, el presentador Carlos Adyan compartió un video en el que habló de “la pava”, o sombrero jíbaro, como también se le conoce.

Desde las afueras del Levi’s Stadium, el presentador de En Casa con Telemundo dijo: “Muchos me han preguntado de aquí, me han parado y me han dicho: ‘el Benito hat’. Sí señores, Benito lo ha puesto de moda, pero esto se llama la pava. Es el sombrero que utilizamos en Puerto Rico, que utilizan nuestros jíbaros puertorriqueños, los campesinos”.

Luego de esto, explicó que el sombrero es bastante autóctono de los boricuas y es el significado de su cultura, su gente y antepasados.

“Y, por supuesto, Benito lo ha puesto de moda y ha enaltecido nuestra cultura. Este particularmente lo traje de Puerto Rico, hecho por una artesana en nuestra Isla del Encanto. Tiene la flor de maga, que es nuestra flor autóctona, el café y, por supuesto, nuestro coquí. Así que bueno, Benito ha puesto de moda nuevamente la cultura y la pava puertorriqueña”, comentó.

Este sombrero está hecho con fibras de la hoja de la palma de cogollo y su diseño de ala ancha fue creado para proteger a los trabajadores de los intensos rayos del sol en los campos de caña de azúcar y café.

Ahora, se ha convertido en algo característico del álbum de Bad Bunny y por eso muchos de sus fanáticos no dudan en usarlo.

