Seguro Social enviará pagos directos a jubilados de hasta $5,108 el 11 de febrero

Millones de jubilados en Estados Unidos se preparan para recibir un nuevo depósito del Seguro Social durante febrero, con montos que pueden alcanzar cifras históricas dependiendo de la edad de retiro y el historial laboral de cada beneficiario.

La primera ronda de pagos del mes está programada para enviarse el 11 de febrero, fecha en la que se liberarán los depósitos correspondientes a quienes cumplen con los requisitos de nacimiento establecidos por la Administración del Seguro Social.

El tope máximo mensual para quienes retrasaron su retiro hasta los 70 años se ubica actualmente en $5,108.

Calendario de pagos por fecha de nacimiento

El esquema de distribución de los cheques se organiza de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario:

-Personas nacidas del día 1 al 10 de cualquier mes del año: pago el 11 de febrero.

-Personas nacidas del día 11 al 20 de cualquier mes del año: pago el 18 de febrero.

-Personas nacidas del día 21 al 31 de cualquier mes del año: pago el 25 de febrero.

Este calendario se repite cada mes con variaciones únicamente en los días específicos según el calendario anual.

Edad mínima para solicitar el beneficio

La elegibilidad para comenzar a recibir el Seguro Social inicia a partir de los 62 años.

Sin embargo, optar por el retiro temprano implica recibir montos mensuales menores en comparación con quienes esperan hasta la edad plena o incluso hasta los 70 años.

Factores que determinan el monto mensual

El valor del cheque no es uniforme y depende de varios elementos clave:

-Edad en la que se solicita la jubilación.

-Cantidad total aportada al sistema durante la vida laboral.

-Número de años cotizados al Seguro Social.

De acuerdo con los parámetros oficiales, una persona que decide jubilarse a los 62 años puede recibir hasta $2,831 mensuales, mientras que alguien que posterga su retiro hasta los 70 años puede alcanzar pagos de hasta $5,108 por mes.

Los beneficiarios tienen la posibilidad de consultar una estimación personalizada de su pago mensual utilizando la calculadora oficial de la Administración del Seguro Social, herramienta que proyecta cifras basadas en su historial de ingresos.

Cómo se financia el programa

El Seguro Social se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina que es cubierto tanto por empleadores como por trabajadores activos.

Este fondo común permite cubrir los pagos de jubilación, discapacidad y otros beneficios federales.

Advertencia sobre la sostenibilidad futura

Analistas financieros han advertido que, si el Congreso no implementa medidas correctivas, los montos podrían verse reducidos en el futuro.

Las proyecciones actuales estiman que la Administración del Seguro Social podría enfrentar dificultades para cubrir pagos completos tan pronto como en 2034, debido al aumento en la población jubilada y la reducción proporcional de la fuerza laboral activa.

El panorama deja claro que la edad de retiro y la planeación financiera individual continúan siendo factores determinantes para asegurar ingresos estables durante la jubilación.

Sigue leyendo:

– 4 ventajas de pedir tus beneficios de jubilación a los 62

–Seguro Social 2026: quiénes no recibirán el aumento y cómo saber si te afecta

–Quiénes recibirán pagos de hasta $5,108 del Seguro Social la siguiente semana