Brooklyn se quedó sin electricidad mientras las temperaturas caen durante un frío récord

Cientos de residentes de Brooklyn no tendrán energía eléctrica ni calefacción hasta el lunes en la mañana debido a que las temperaturas cayeron a un solo dígito después de un devastador corte de energía que inició el sábado en la noche.

Alrededor de 1,500 clientes de Con Ed en el distrito seguían sin el servicio eléctrico el domingo en la tarde mientras los técnicos reparaban los puntos críticos del corte en medio de una ola de frío extremo récord en el fin de semana.

El domingo, la temperatura bajó a 3 grados en la Gran Manzana, con fuertes vientos helados que llevaron las temperaturas reales a 14 grados bajo cero.

Bushwick fue el área más afectada por el apagón, con aproximadamente 1,000 clientes todavía afectados hasta el domingo en la noche, de acuerdo con la red de cortes de energía de Con Ed.

La empresa de electricidad en principio estimó que el suministro eléctrico se restablecería a las 3:00 de la tarde del domingo, pero después lo pospusieron hasta las 7:00 de la mañana de este lunes.

Hasta la mañana del lunes, Con Ed ha logrado restablecer el servicio a gran parte de los afectados, aunque todavía persisten cortes significativos en zonas específicas.

Se registraron aproximadamente 183 clientes sin luz en Bedford-Stuyvesant y un pequeño grupo residual (cerca de 15 clientes) en Bushwick. En días anteriores, los cortes también afectaron a Boerum Hill y Park Slope.

Los residentes con calefacción eléctrica se vieron en la obligación de afrontar las heladas temperaturas abrigando sus casas o buscando refugio con familiares o en uno de los centros de calefacción de la ciudad de Nueva York.

Una habitante de la zona, Camilla, una DJ de 35 años que vive en Bushwick, se quedó sin calefacción el domingo en la tarde y se retiró a un centro de calentamiento cercano, informó New York Post.

“Me siento como si estuviéramos en la maldita Alaska. Hace muchísimo frío adentro”, dijo abrigada con una chaqueta acolchada.

Asimismo, los dos gatos de Camila están con ella por ahora mientras se apresuran a hallar “un alojamiento de emergencia para ellos”.

La mujer dijo que planea “usar toda mi ropa, ponerme todas mis capas” si decide dormir en su apartamento.

Por otro lado, Michael Murphy, de 60 años, un padre de dos hijos, dijo que está gastando $477 por dos noches en un hotel luego de quedarse sin calefacción.

“Íbamos a quedarnos con nuestros suegros en Staten Island, pero pensamos: ‘Hagamos que esto sea agradable'”, señaló Murphy.

Con Ed indicó que sus técnicos han tenido problemas causados por la nieve y la sal de la carretera que se filtraron en su equipo terrestre.

Existen casi 65 instalaciones de calentamiento abiertas en toda la ciudad, incluidos docenas de autobuses con calefacción, ya que el gélido viento bajó a cero y empujó las temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

Los meteorólogos dijeron que solo el viento, que alcanzó hasta las 50 mph, generaba una sensación térmica de entre 5 °F y -13 °F.

“Si no estás bien protegido, si estás ahí fuera durante más de media hora, tendrás problemas de congelación e hipotermia”, alertó el meteorólogo senior de AccuWeather, Tom Kines.

Sigue leyendo:

• Frío en NY: Hallan muerto a hombre en un tejado de Brooklyn y a otros dos en el metro, según NYPD

• El frío extremo cede en Nueva York: una última mañana peligrosa antes del regreso gradual de temperaturas más templadas

• La sal que mantiene transitables las calles de NYC tras las nevadas proviene de Latinoamérica