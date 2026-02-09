Frío en NY: Hallan muerto a hombre en un tejado de Brooklyn y a otros dos en el metro, según NYPD

Los médicos forenses de la ciudad de Nueva York se encuentran investigando las causas de los fallecimientos de tres hombres hallados en sitios separados el fin de semana, incluyendo uno en el techo de un edificio de Brooklyn y dos en diferentes trenes del metro, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Las autoridades señalaron que el primer hombre fue descubierto cerca de las 10:00 de la mañana del sábado, cuando los oficiales respondieron a una llamada al 911 en un edificio de apartamentos ubicado en la avenida H y la avenida New York en East Flatbush.

Cuando llegaron, descubrieron a un hombre de 81 años inconsciente en el tejado. Los paramédicos que se apersonaron también lo declararon muerto en el lugar.

La policía apuntó que se sabía que el hombre en cuestión visitaba la azotea, pero que todavía investigaban por qué había ido allí esta vez. Asimismo, dijeron que estaban averiguando si el frío extremo del fin de semana pudo haber contribuido con su muerte.

NYPD todavía no ha publicado el nombre del sujeto hasta el momento, mientras el departamento trabajaba para informar a su familia.

En otro hecho similar, los funcionarios señalaron haber encontrado a un hombre de 23 años inconsciente en un tren de la línea 7 en dirección norte cerca de Grand Central Terminal cerca de las 3:15 de la madrugada del domingo. Los servicios de emergencia lo llevaron al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York, donde fue declarado muerto.

El individuo no presentaba señales evidentes de traumatismo corporal, de acuerdo con lo que dijeron las autoridades neoyorquinas. La policía no ha dado a conocer su identidad a la espera de notificar a sus parientes, informó Gothamist.

Varias horas después, cerca de las 9:40 de la mañana del domingo, el NYPD indicó que un segundo hombre fue hallado muerto en el metro de Nueva York. Fue encontrado en un tren D cerca de la estación de la calle 36 en Sunset Park, y los servicios de emergencia lo declararon muerto en el sitio.

La policía dijo que este hombre tampoco presentaba signos de trauma físico. Manifestaron que era de mediana edad, pero todavía estaban trabajando para identificarlo.

Ninguno de los tres casos fue clasificado inmediatamente como homicidio y el NYPD no realizó ningún arresto.

Las muertes son causadas mientras la ciudad sigue lidiando con condiciones peligrosamente frías, en las cuales al menos 18 neoyorquinos han sido hallados sin vida al aire libre o en espacios públicos desde el 24 de enero, de acuerdo con la administración del alcalde Zohran Mamdani.

La Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad publicó detalles sobre cinco de las primeras muertes y concluyó que cada persona había muerto de hipotermia causada por la exposición al gélido frío.

La intoxicación por alcohol o etanol se describió como una condición contribuyente en tres de esos casos, a medida que la metafetamina influyó en un cuarto, de acuerdo con los médicos forenses. La quinta persona pereció a las afueras del Hospital St. Barnabas en El Bronx, informaron los agentes.

Los médicos forenses expresaron que las cinco muertes fueron declaradas accidentales y tuvieron lugar entre el 24 y el 26 de enero en cuatro distritos.

Las autoridades aseguraron que todavía están determinando las causas de otros 13 fallecimientos.

Mamdani apuntó anteriormente que, de acuerdo a un análisis inicial, se sospechaba que la hipotermia fue un factor en la mayoría de las 18 muertes, y se creía que tres estaban vinculadas con las drogas.

La administración del alcalde hizo un llamado a la población a llamar al 311 si ven a alguien en el exterior que parezca vulnerable al frío. En la emergencia climática de Código Azul que afecta la ciudad, estas llamadas se desviarán al 911 para que los servicios de emergencia puedan movilizarse y ofrecer asistencia.

Sigue leyendo:

• El frío extremo cede en Nueva York: una última mañana peligrosa antes del regreso gradual de temperaturas más templadas

• Nueva York en alerta por las temperaturas más bajas del año: riesgo de hipotermia en 15 minutos

• Video: rescate milagroso en aguas congeladas en Queens, Nueva York luego de muerte de bombero en NJ