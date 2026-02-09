Cristiano Ronaldo pone fin a su huelga y vuelve a jugar con Al Nassr

Cristiano Ronaldo decidió poner fin a su protesta en la Saudi Pro League y regresará a la acción con el Al Nassr en el compromiso frente al Al Fateh, programado para este sábado 14, según informó ESPN.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, el delantero portugués aceptó volver a competir luego de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) atendiera varias de sus principales exigencias, entre ellas el pago de salarios atrasados al club y la restitución de la autonomía administrativa a su directiva.

Tras el acuerdo, Simão Coutinho, director deportivo, y José Semedo, director general, retomaron sus funciones luego de haber sido apartados de sus cargos por el propio PIF. Esta decisión fue clave para que el futbolista diera luz verde al final del boicot.

Como consecuencia de la protesta, Ronaldo se perdió los dos encuentros más recientes del Al Nassr en el campeonato local. La situación provocó una respuesta firme por parte de los organizadores de la liga, que emitieron un comunicado oficial en tono severo contra el jugador.

A sus 41 años, el astro portugués ha disputado 22 partidos en la presente temporada, con un balance de 18 goles y tres asistencias, mientras continúa persiguiendo el objetivo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.

