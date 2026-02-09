DHS niega que intente acelerar la deportación de la familia del niño ecuatoriano Liam Ramos

El Departamento de Seguridad Nacional negó que esté intentando acelerar el proceso de deportación de la familia de Liam Ramos, un niño de cinco años detenido junto a su padre durante la ofensiva migratoria en el área de Minneapolis, luego de que la defensa denunciara supuestas acciones extraordinarias por parte del gobierno.

Las autoridades señalaron que el caso sigue su curso habitual.

“Estos son procedimientos de deportación regulares. No se trata de una deportación acelerada”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, citada por la agencia de noticias The Associated Press.

Agregó que “no hay represalias por aplicar las leyes de inmigración del país”.

La polémica surgió tras la difusión de imágenes del menor, Liam Conejo Ramos, con un sombrero de conejito y una mochila de Spider-Man mientras era rodeado por agentes de inmigración, lo que generó indignación y críticas hacia el operativo.

Danielle Molliver, abogada del niño y de su padre, Adrián Conejo Arias, aseguró al New York Times que el gobierno buscaba acelerar los procedimientos de deportación. Calificó las medidas como “extraordinarias” y advirtió que podrían interpretarse como una represalia.

No obstante, durante una audiencia privada celebrada el viernes, un juez de inmigración concedió tiempo adicional a la defensa para presentar argumentos en favor de la familia, según explicó la propia abogada.

El niño y su padre, originario de Ecuador, fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y trasladados posteriormente a un centro de detención en Dilley, Texas. Ambos fueron liberados por orden judicial y regresaron a Minnesota el 1 de febrero.

El operativo también generó controversia por versiones de vecinos y funcionarios escolares que acusaron a los agentes de haber utilizado al menor como “carnada”. Según, le indicaban que llamara a la puerta de su casa para que su madre saliera.

El DHS rechazó esa versión y aseguró que el padre habría huido a pie y dejado al niño dentro de un vehículo encendido en la entrada de la vivienda. El gobierno sostiene además que Conejo Arias ingresó irregularmente a Estados Unidos desde Ecuador en diciembre de 2024.

La defensa, sin embargo, asegura que el hombre tiene una solicitud de asilo pendiente, lo que le permitiría permanecer en el país mientras se resuelve su caso.

Sigue leyendo:

• EE.UU. intenta deportar a niño ecuatoriano Liam Conejo tras su liberación

• Niño Liam Conejo y su padre ya están en Minnesota: “Ahora son libres”

• Juez ordena liberar a niño de 5 años detenido por ICE junto a su padre en Minnesota