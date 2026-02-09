EE.UU. interceptó buque petrolero sancionado en el océano Índico, señaló el Departamento de Defensa

Departamento de Defensa confirmó este lunes la incautación de la embarcación Aquila II, una acción que responde a una investigación que vincula al navío con el transporte de crudo proveniente de Venezuela, actividad que infringe las restricciones comerciales y financieras establecidas por la administración de la Casa Blanca.

De acuerdo con el departamento, a través de su cuenta en X, las autoridades detectaron la nave inicialmente en aguas del mar Caribe. El seguimiento se extendió por miles de millas náuticas hasta que el operativo culminó en el océano Índico, zona donde las fuerzas militares estadounidenses ejecutaron el abordaje definitivo.

Durante el procedimiento, el Aquila II realizó maniobras para intentar “evadir el cerco naval”, lo que obligó a las unidades operativas a intervenir para tomar el control de la estructura.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

“Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros”, señaló el departamento.

Contexto petrolero y situación de Venezuela

La base legal de la incautación radica en las órdenes ejecutivas vigentes que limitan el comercio de hidrocarburos de origen venezolano. Las autoridades norteamericanas señalaron que la embarcación operó en “abierta desobediencia a las restricciones decretadas por el entonces presidente Donald Trump”.

Estas normativas prohíben el tránsito y la comercialización de productos específicos para embarcaciones que naveguen en la región caribeña y otras rutas estratégicas. Actualmente, el comercio formal del crudo venezolano y derivados es controlado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

