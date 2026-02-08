Arrestan a hermanastro de adolescente de Florida hallada muerta en un crucero

El caso de Anna Kepner, la joven de 18 años hallada sin vida en un crucero de Carnival el pasado noviembre, ha dado un giro significativo, luego de que Chris Kepner, padre de la víctima y padrastro del presunto agresor, confirmara el arresto de su hijastro en relación con el fallecimiento de la adolescente.

Sin embargo, tras ser detenido, el joven fue entregado a la custodia de un tutor, según informó Chris Kepner. Debido a que el sospechoso ha sido procesado como menor de edad, todos los registros judiciales permanecen bajo reserva y no se han divulgado los cargos específicos que enfrenta.

Por su parte, el FBI, la Fiscalía Federal y las autoridades locales han optado por no emitir declaraciones sobre el avance del proceso, informó ABC News.

Hallazgos de la investigación

Anna Kepner, residente de Florida, se encontraba de vacaciones en el Caribe junto a su círculo familiar, compuesto por sus abuelos, padres, hermanos y hermanastros. Su cuerpo fue posteirormente localizado debajo de una cama, envuelto en una manta y oculto bajo chalecos salvavidas, de acuerdo con fuentes de seguridad vinculadas a la investigación.

El certificado de defunción calificó la muerte de Anna como un homicidio provocado por “asfixia mecánica”. Semanas después del suceso, el hoy detenido ya había sido señalado como “sospechoso” por sus propios padres en el marco de un proceso judicial de custodia no relacionado.

Declaración oficial de los padres

Chris y Shauntel Kepner emitieron un comunicado conjunto donde fijaron su postura tras el arresto del hermanastro de Anna.

“Queremos expresar nuestra sincera gratitud al FBI y al Departamento de Justicia por su dedicación, profesionalismo y minuciosidad en la investigación del asesinato de nuestra hija“, afirma el comunicado. “Apreciamos la seriedad, el cuidado y la integridad con que se ha manejado este caso”.

Enfatizaron además su compromiso con el proceso legal y señalaron que harán lo posibile para que se haga justicia, y expresaron que su vida merce ser honrada con un proceso legal completo y justo.

Explicaron además que, tras meses de silencio por recomendación de los investigadores, han decidido hablar públicamente para asegurar que el caso no sea olvidado.

