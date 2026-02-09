México pide a EE.UU. que investigue violenta detención de ICE a mexicano en Minnesota

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó formalmente a las autoridades migratorias de Estados Unidos una investigación “exhaustiva y detallada” sobre la detención de Alberto Castañeda Mondragón, un ciudadano mexicano que fue arrestado de manera violenta el pasado 8 de enero en Saint Paul, Minnesota, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con los testimonios del afectado, citados por EFE, el incidente ocurrió frente a un centro comercial. Agentes de ICE lo extrajeron por la fuerza de su vehículo, lo arrojaron al suelo y lo esposaron. Castañeda denunció que, tras ser inmovilizado, los oficiales comenzaron a “golpearlo en la cabeza con un bastón de acero”.

Castañeda fue hospitalizado tras su arresto

A causa de la gravedad de las lesiones sufridas durante el arresto, el ciudadano mexicano tuvo que ser “hospitalizado y atendido quirúrgicamente”. Actualmente, la cancillería confirmó que el connacional se encuentra en “recuperación en su domicilio”, bajo el seguimiento del Consulado de México en Saint Paul.

La SRE informó que mantiene comunicación directa con el equipo legal de Castañeda “para la conducción y desarrollo de la estrategia legal establecida, a efecto de que se determinen y deslinden las responsabilidades que se desprenden de esta delicada situación”. El Gobierno de México ha calificado el suceso como un caso de “alta preocupación”.

Ayudarán legal y médicamente a Castañeda

La representación consular mexicana aseguró que se seguirá ofreciendo el seguimiento pertinente en este caso, enfocándose en su atención médica y estrategia legal, y se implementarán los recursos jurídicos con los que se cuenta.

El reciente hecho se suma a un periodo de alta tensión en la región. Un día antes de la agresión a Castañeda, se registró la muerte de Renee Good, quien falleció tras recibir disparos por parte de agentes de ICE en el marco de las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

A pesar de estos incidentes y las denuncias de uso excesivo de la fuerza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado públicamente el desempeño y las acciones de los agentes del servicio de inmigración.

