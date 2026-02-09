Reabre la planta de Boar’s Head en Virginia tras brote mortal de Listeria

La reapertura de la planta de Boar’s Head en Jarratt, Virginia, no es solo un movimiento operativo; es una prueba de fuego para la industria cárnica y los protocolos de seguridad alimentaria en Estados Unidos. Tras un brote de Listeria monocytogenes que cobró 10 vidas, la empresa intenta pasar página, pero se enfrenta a una realidad incómoda: la reconstrucción física de una planta no garantiza la reforma de una cultura organizacional.

Reanudación de operaciones tras el brote de Listeria

La planta de carnes frías Boar’s Head vinculada a un brote de intoxicación alimentaria mortal en 2024 volvió a operar, dijeron funcionarios de la compañía. El sitio de Jarratt, Virginia, reanudó sus operaciones limitadas el lunes, casi 17 meses después de haber sido cerrado tras el brote de listeria que mató a 10 personas y enfermó a docenas.

Boar’s Head, una empresa de 120 años de antigüedad con sede en Sarasota, Florida, dejó de producir paté de hígado de forma permanente y retiró del mercado 7 millones de libras (más de 3 millones de kilogramos) de productos delicatessen a raíz de las enfermedades.

Renovación de instalaciones y controles del USDA

Pero Natalie Dyenson, directora de seguridad alimentaria de la compañía, dijo a The Associated Press que las instalaciones han sido completamente renovadas y probadas para garantizar que no quede ninguna contaminación. “Esa instalación ha sido literalmente reconstruida desde adentro hacia afuera”, dijo Dyenson en una entrevista el miércoles.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó que los inspectores federales necesarios para la operación están en el lugar. La reapertura se produce incluso después de que inspecciones recientes de otra planta de Boar’s Head en Petersburg, Virginia, documentaron problemas sanitarios similares a los que, según funcionarios de salud federales, pueden haber contribuido al brote fatal.

Informes de incumplimiento y condiciones insalubres

Los registros entregados esta semana a The Associated Press a través de una solicitud federal bajo la Ley de Libertad de Información detallaron docenas de “informes de incumplimiento” entre julio y diciembre de 2025. Incluían numerosos casos de goteo de condensación, residuos de carne en equipos y desagües, e incumplimiento de los procedimientos escritos de prueba y monitoreo de listeria de la propia empresa.

“El incidente de hoy marca la quinta ocurrencia de este incumplimiento en un mes”, escribió un inspector el 25 de octubre, después de encontrar moldes de jamón “sucios con residuos manchados”. Los últimos informes de 2025 siguen a inspecciones anteriores que datan de varios años atrás y que documentan lo que los inspectores llamaron “suciedad general” en otro sitio de Boar’s Head.

Confianza del consumidor y rendición de cuentas

Dyenson reconoció que la documentación de problemas continuos “suena muy preocupante”, pero dijo que la compañía está trabajando agresivamente para reducir a “cero” los casos de incumplimiento en todas sus plantas. Los defensores de la seguridad alimentaria dijeron que puede llevar tiempo para que los consumidores confíen en el jamón Boar’s Head que ahora se produce en la planta de Jarratt.

“No es útil reconstruir esa confianza si los informes de inspección de Petersburg resaltan un problema cultural de seguridad alimentaria más profundo dentro de la empresa”, dijo Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, en un correo electrónico.

La representante Rosa DeLauro, demócrata de Connecticut que ha criticado a Boar’s Head, dijo que la empresa “debe rendir cuentas plenamente por este patrón repetido de poner en peligro la seguridad alimentaria a través de condiciones insalubres“.

Implicaciones legales y supervisión del Congreso

Los funcionarios de Boar’s Head se negaron a comparecer en persona ante el Caucus de Seguridad Alimentaria del Congreso, y en su lugar respondieron por escrito a las inquietudes. DeLauro afirmó que la invitación sigue abierta. “Mientras tanto, exigiré respuestas sobre por qué creen que estas plantas son adecuadas para seguir operando”, dijo en un comunicado.

Boar’s Head enfrentó múltiples demandas de personas que enfermaron o de las familias de los fallecidos. Varios sobrevivientes se negaron a comentar sobre los últimos informes de inspección, alegando acuerdos financieros con la empresa que incluían acuerdos de confidencialidad.

Con información de AP News

