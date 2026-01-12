FDA clasifica como “riesgo Clase I” el retiro masivo de quesos pecorino por listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una clasificación de Clase I para el retiro masivo de quesos pecorino, debido a un riesgo grave para la salud por posible contaminación con Listeria monocytogenes. Esta categoría es la más crítica, indicando que el consumo de los productos afectados puede causar consecuencias graves o incluso la muerte.

A finales de 2025, la FDA informó sobre varios lotes producidos o envasados en Nueva Jersey por The Ambriola Company y distribuidos en tiendas de Wegmans Food Markets (en Nueva York y otras áreas). El 6 de enero de 2026, las autoridades confirmaron que dicho retiro fue calificado con el nivel más alto de riesgo.

¿Cuáles son los quesos retirados del mercado?

Las autoridades sanitarias detallaron las características para que los usuarios identifiquen los productos bajo sospecha. En la lista oficial de la FDA se especifica el tipo de queso, el formato y los números de lote afectados:

Pecorino Romano Rallado Locatelli (Vasos de 4 y 8 oz): Formato común en hogares. Lotes: 1000572472, 1000570734, 1000570735, 1000570736, 1000572482, 1000572483 y 1000572485 . Se retiraron más de 6,600 unidades.

Formato común en hogares. Lotes: . Se retiraron más de 6,600 unidades. Pecorino Romano Rallado Locatelli (Bolsas de 5 y 10 lb): Uso frecuente en catering. Lotes: 1000570725, 1000572476, 1000570724, 1000572475, 1000570726, 1000570727 y 1000572477 .

Uso frecuente en catering. Lotes: . Pecorino Romano Rallado Boar’s Head (Vaso de 6 oz): Lote afectado: 1000572486 .

Lote afectado: . Pecorino Romano Rallado Boar’s Head (Bolsa de 5 lb): Lotes: 1000570093 y 1000570738 .

Lotes: . Pecorino Romano Rallado de Sam (Bolsas de 1.5 lb): Vendido en clubes de precios. Lotes: 1000570107, 1000570766 y 1000572513 .

Vendido en clubes de precios. Lotes: . Pecorino Romano Rallado Ambriola Piccante (Bolsas de 5 y 10 lb): Lotes: 1000572981, 1000570737, 1000570092 y 1000572487 .

Lotes: . Pecorino Romano Rallado Pinna 2/10 (Bolsas de 10 lb): Uso comercial. Lote: 1000572486 .

Uso comercial. Lote: . Pecorino Romano Rallado Locatelli (Caja de 48 unidades / 8 oz): Distribución a gran escala. Lotes: 1000570750, 1000572499 y 1000572514.

¿Dónde fue distribuido el producto?

El queso se distribuyó ampliamente en 20 estados del país: Arizona (AZ), California (CA), Colorado (CO), Connecticut (CT), Delaware (DE), Florida (FL), Georgia (GA), Illinois (IL), Indiana (IN), Massachusetts (MA), Maine (ME), Nueva Jersey (NJ), Nueva York (NY), Ohio (OH), Oregón (OR), Pensilvania (PA), Texas (TX), Virginia (VA), Washington (WA) y Wisconsin (WI).

Recomendaciones de seguridad alimentaria

Expertos en inocuidad alimentaria recomiendan evitar el consumo del queso de inmediato, incluso si planea cocinarlo a altas temperaturas. La Listeria es resistente y puede causar contaminación cruzada en utensilios, superficies y otros alimentos frescos.

Si ha estado en contacto con el producto, debe desinfectar su refrigerador y cualquier superficie que haya tocado el empaque utilizando una solución sanitizante. Los consumidores tienen derecho a solicitar un reembolso completo en el establecimiento donde realizaron la compra.

