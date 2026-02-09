Pokémon aprovechó el Super Bowl 2026 para celebrar sus 30 años

Pokémon ha iniciado oficialmente su celebración de 30 años y en el Super Bowl compartieron un comercial donde reunieron a varias celebridades para que eligieran y compartieran con su pokémon favorito.

El comercial se llama ‘What’s Your Favorite?’ y solo es una de las campañas que se están prepararon para este 2026. Lady Gaga eligió e interactuó con Jigglypuff, Trevor Noah a Psyduck, Lamine Yamal con Zygarde, Jisoo de Blackpink a Eevee, Charles Leclerc a Arcanine, Young Miko con Gengar y Maitreyi Ramakrishnan con Luxray.

Cada uno también habló sobre los motivos por los que eligen a cada Pokémon. Por ejemplo, para Lady Gaga Jigglypuff es la mejor porque utiliza su voz no solo para el arte, sino también como un medio de protección y autodefensa.

Gaga fue doblemente protagonista en esta noche del Super Bowl, pues también participó en vivo durante el intermedio que estuvo a cargo de Bad Bunny. La cantante estadounidense interpretó una versión de salsa de ‘Die With a Smile’, la canción que estrenó el año pasado junto con Bruno Mars.

En la campaña por el 30 aniversario, The Pokémon Company International y su presidente Kenji Okubo tienen como objetivo unir a las personas a través del amor compartido por estos personajes, por los cuales la conexión ha perdurado desde el lanzamiento de los juegos originales en Game Boy.

Además de ‘What’s Your Favorite?’, también se están preparando otros lanzamientos y eventos. Por ejemplo, en verano se realizará el Pokémon GO Fest 2026, el cual incluirá varias actividades al aire libre. Este festival tendrá lugar en tres ciudades: Tokio, Japón; Chicago, Estados Unidos; y Copenhague, Dinamarca.

También están preparando el lanzamiento de nuevos productos como cartas y también se lanzará un set de LEGO.

