Ricky Martin dedica mensaje a Bad Bunny y a Lady Gaga luego del Super Bowl

Ricky Martin se mostró muy emocionado por haber estado en el show del medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.​

En su cuenta en Instagram, el artista publicó una fotografía junto a Bad Bunny, encargado del espectáculo y Lady Gaga, quien fue otra de las invitadas a la presentación.

“”Necesito varias horas para procesar el tsunami de emociones que siento ahora mismo. Gracias a Bad Bunny y a Lady Gaga por tanto. Gracias también a la NFL, Roc Nation y Apple Music por hacerlo posible”, escribió en la descripción.

Ricky Martin interpretó en el show el tema ‘Lo que le pasó a Hawái’, uno de los más emotivos que el Conejo Malo incluyó en su exitoso álbum “Debí tirar más fotos”.

Cuando el astro boricua apareció en la presentación de su compañero, el público se emocionó, demostrando la admiración que le tienen por su trayectoria.

En la publicación, los usuarios reaccionaron con cientos de mensajes. Algunos de los que le dejaron fueron: “Qué belleza”, “Lo que hicieron esta noche fue increíble”, “Lloré”, “El mejor por siempre”, “Fue brutal”.

La actuación de Bad Bunny incluyó también una participación especial de Lady Gaga, quien cantó “Die with a smile”, exitoso tema que lanzó junto a Bruno Mars. La gran sorpresa es que lo versionó a salsa, causando furor entre los asistentes.

Este espectáculo fue otro momento destacado para Benito Antonio Martínez Ocasio, quien fue reconocido por el Grammy hace unos días por el Mejor Álbum del Año, además ha tenido una exitosa gira por varios países en donde ha demostrado la gran fanaticada que tiene.

