Solo el 14% de los migrantes detenidos por el ICE de Trump tienen historial violento

Solo el 14 % de los casi 400,000 migrantes arrestados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el primer año de la actual Administración de Donald Trump tenía condenas previas o estaba acusado de delitos violentos, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por la cadena CBS.

El informe detalla que el 86 % de las personas detenidas entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026 carecía de antecedentes criminales violentos, una cifra que incluye a miles de migrantes sin historial penal alguno o acusados únicamente de infracciones civiles relacionadas con su estatus migratorio.

De acuerdo con los datos, cerca de cuatro de cada diez detenidos por el ICE no registraban ningún antecedente criminal, mientras que otros enfrentaban únicamente cargos administrativos, como permanecer en el país más allá del tiempo autorizado o residir de manera irregular en Estados Unidos.

Aunque el 60 % de los arrestados sí tenía algún tipo de historial delictivo, el reporte subraya que “la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos”. En ese grupo, menos del 2 % estaba acusado de homicidio o agresiones sexuales, y solo otro 2 % figuraba con cargos por presunta afiliación a pandillas.

Las cifras reflejan además un aumento significativo en el número total de detenciones migratorias.

Durante el primer año de Trump, el ICE realizó casi 400,000 arrestos, más del triple de los 113.000 registrados en 2024, el último año completo de la administración de Joe Biden.

Sin embargo, el porcentaje de detenidos con antecedentes criminales descendió del 72 % al 60 %.

El DHS defiende al ICE

Estos datos coinciden con otras investigaciones académicas.

En enero, un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) indicó que la detención de inmigrantes latinos sin antecedentes penales se sextuplicó desde el inicio del segundo mandato de Trump, con un promedio mensual de 6,000 ingresos a centros de detención entre febrero y septiembre de 2025, frente a unos 900 en el mismo período de 2024.

Tras la publicación del informe, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la actuación de la actual administración.

En un mensaje en X, afirmó que delitos como narcotráfico, distribución de pornografía infantil, robo, fraude, conducir bajo los efectos del alcohol, tráfico de personas y solicitación de menores son considerados “crímenes no violentos”.

McLaughlin sostuvo que “cerca del 70 % de aquellos extranjeros criminales ilegales arrestados bajo el presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem tienen cargos criminales pendientes o condenas previas”, según su publicación en la red social.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– “Fuera ICE”: activistas repartieron toallas en el Super Bowl contra redadas migratorias

– Habla el mexicano que terminó con fractura de cráneo durante arresto de ICE en Minnesota

– Gobierno de Trump rechaza solicitud de juez para devolver a estudiante deportada en Thanksgiving