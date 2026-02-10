Bad Bunny vibró con la salsa de Lady Gaga en el Super Bowl

Cuando Lady Gaga decidió lanzarse a la salsa en pleno show de medio tiempo del Super Bowl LX, los ojos del estadio no sólo estaban sobre ella. Un clip que circula en redes sociales muestra a Bad Bunny aplaudiendo, moviéndose y disfrutando la presentación mientras la cantante sorprendía a todos con un género que nunca había interpretado en vivo.

El video se volvió viral por una combinación inesperada, Gaga cantando y bailando salsa con un vestido azul que le añadía un toque latino a la escena, y del otro lado, Bad Bunny celebrando cada compás.

Ese gesto bastó para que usuarios destacaran la naturalidad del artista puertorriqueño, que parecía tan emocionado como el público del Levi’s Stadium.

Comentarios en X, Instagram y TikTok coincidieron en dos puntos, la humanidad del cantante y lo sorprendente que resultó ver a Gaga fluir con un estilo ajeno a su repertorio habitual.

El clip, además, alimentó el constante debate sobre las fusiones musicales y el impacto de los invitados sorpresa en uno de los espectáculos en vivo más vistos del año.

El show que Bad Bunny construyó desde sus símbolos

La reacción del artista no es casual si se considera el contexto del espectáculo que él mismo lideró minutos antes. Su show de medio tiempo de casi 14 minutos fue una puesta en escena que recorrió elementos esenciales de la identidad puertorriqueña, desde una plantación de caña con jíbaros usando pava hasta un recorrido por escenas urbanas llenas de carritos de comida, juegos de dominó, manicuristas, compradores de oro y hasta dos púgiles profesionales (Xander Zayas y Emiliano Vargas) como muestra de la rivalidad histórica entre Puerto Rico y México.

El siguiente escenario fue “La casita”, la estructura de concreto típica que el artista convirtió en símbolo durante sus giras. Allí se dejaron ver Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Young Miko y Alix Earle antes de que el espectáculo se desplazara a una pick-up campesina y a la aparición del sapo Concho en pantalla, referencia directa a su álbum “Debí tirar más fotos”.

Gaga, la boda y un mensaje final

Gaga no fue la única sorpresa de la noche. Minutos antes, una boda sobre la tarima captó la atención de todos y dio paso a la cantante, que interpretó “Die with a Smile” en clave de salsa antes de bailar con Bad Bunny “Baile inolvidable”. La escena se mezcló con una recreación completa de una fiesta de matrimonio latinoamericana, con pastel incluido.

El cierre fue igual de simbólico y muy poderoso. Banderas de América ondeando, un balón con la frase “Together We Are America” y Bad Bunny diciendo “God bless America” para, acto seguido, nombrar a todos los países del continente.

