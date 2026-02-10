Detienen al presidente de Barcelona de Ecuador por presunto lavado de activos

Este martes se realizó la detención de Antonio Álvarez, presidente de Barcelona Sporting Club, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, según informó ESPN

El operativo fue ejecutado por la Fiscalía General del Estado durante la madrugada del 10 de febrero, como parte de un caso denominado “Goleada”.

Según informó la Fiscalía de Ecuador, Álvarez fue detenido con fines investigativos junto a sus hermanos Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil y exvicepresidente del club, y Xavier Álvarez. En total, 11 personas fueron aprehendidas por su presunta participación en una estructura de delincuencia organizada.

Investigación por delincuencia organizada y lavado de activos

Las autoridades indicaron que el proceso se encuentra en su fase inicial de investigación. Los detenidos fueron trasladados al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente serán llevados a Quito, donde se realizará la formulación de cargos.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, el delito de delincuencia organizada (artículo 369) contempla penas de hasta 10 años de prisión, mientras que el lavado de activos (artículo 317) puede ser sancionado con penas de entre 19 y 22 años de cárcel.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre los hechos específicos que motivaron las detenciones ni el alcance total del caso.

Antonio Álvarez y la historia familiar en Barcelona SC

La detención de Antonio Álvarez adquiere mayor relevancia por su vínculo histórico con Barcelona de Guayaquil. El actual presidente y sus hermanos son nietos de Aquiles Álvarez Lértora, uno de los dirigentes más emblemáticos del club.

Bajo la presidencia de Álvarez Lértora, en 1971, Barcelona SC conquistó un título nacional que significó el primer bicampeonato del Ídolo del Astillero. Además, fue el artífice del equipo que venció 1-0 a Estudiantes de La Plata, entonces tricampeón de la Copa Libertadores, en uno de los triunfos más recordados de la institución.

Por ahora, el caso “Goleada” continúa en desarrollo y se esperan nuevas actualizaciones oficiales en las próximas horas.

