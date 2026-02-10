EE.UU. autoriza nuevas licencias para operar en el sector petrolero venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes dos nuevas licencias que permiten a empresas estadounidenses participar en operaciones vinculadas al petróleo y al gas de Venezuela, aunque manteniendo vigentes las sanciones impuestas desde 2019 y bajo condiciones de control financiero y legal.

Las autorizaciones, publicadas en el sitio web oficial del Tesoro, abarcan por un lado el comercio de hidrocarburos venezolanos y, por otro, transacciones necesarias para el uso de puertos y aeropuertos en el país sudamericano.

En el caso de las operaciones energéticas, las compañías deberán someter cualquier contrato con Petróleos de Venezuela o con el Estado venezolano a la legislación estadounidense, y cualquier controversia deberá resolverse en tribunales de Estados Unidos.

Además, los pagos a personas sancionadas deberán realizarse exclusivamente a través de cuentas designadas por el Tesoro, con el fin de mantener un “control financiero centralizado”.

Las empresas que exporten o suministren petróleo venezolano a destinos distintos a Estados Unidos estarán obligadas a presentar informes detallados ante la Administración del presidente Donald Trump.

Esos reportes deberán incluir las partes involucradas, volúmenes, valores, destinos y cualquier pago realizado al Gobierno venezolano. El primer informe deberá entregarse diez días después de la transacción inicial y, posteriormente, cada 90 días.

Uso de infraestructura

En paralelo, el Tesoro autorizó transacciones “ordinarias y necesarias” para el uso de infraestructura logística en Venezuela, como el pago de tasas aeroportuarias, servicios de aterrizaje y operaciones portuarias esenciales para el transporte.

Estas actividades quedan condicionadas a que no involucren a personas o entidades sancionadas fuera de las excepciones previstas.

La decisión se produce cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras el derrocamiento de Maduro, el presidente Trump ha asegurado que compañías petroleras estadounidenses volverán a operar en Venezuela y que se destinarían alrededor de $10,000 millones de dólares para modernizar la infraestructura energética del país.

Hasta ahora, Chevron era la única empresa estadounidense que contaba con una licencia especial para operar en territorio venezolano.

Con información de EFE.

