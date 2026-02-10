La Casa Blanca afirma que indultar a Ghislaine Maxwell “no es una prioridad” para Trump

La Casa Blanca aseguró que un eventual indulto a Ghislaine Maxwell, exsocia de Jeffrey Epstein condenada por tráfico sexual, no es una prioridad para el presidente Donald Trump. Así lo afirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa este martes.

“Esto no es algo que haya discutido con el presidente recientemente, porque, francamente, no es una prioridad”, declaró Leavitt, que subrayó que el mandatario está enfocado en otros problemas que afectan a los estadounidenses.

No obstante, la portavoz no descartó que Trump pudiera otorgar clemencia a Maxwell.

El abogado de la exsocialité ha señalado que su clienta estaría dispuesta a cooperar con una investigación de la Cámara de Representantes si el presidente decide concederle el indulto.

La posible llamada entre Trump sobre Epstein

Leavitt también dijo que desconoce si Trump realizó una llamada en 2006 relacionada con Epstein, y señaló que es algo que “pudo o no haber sucedido”.

De acuerdo con un documento recientemente divulgado, el entonces jefe de policía de Palm Beach informó al FBI que recibió una llamada de Trump en la que este habría dicho: “Gracias a Dios que lo están deteniendo”.

Aunque evitó confirmar el contacto, la portavoz sostuvo que ese contenido coincide con la versión del presidente de que rompió su relación con Epstein hace décadas y que no incurrió en ninguna conducta indebida.

“Esta llamada, si ocurrió, corrobora exactamente lo que el presidente Trump ha dicho desde el principio”, afirmó.

Ghislaine Maxwell condiciona su testimonio

La expareja de Epstein se negó el lunes a responder preguntas de legisladores estadounidenses durante una declaración, pero dijo que testificaría si Trump pone fin a su condena, según información de AP.

El Comité de Supervisión de la Cámara buscaba interrogarla por videollamada desde el centro penitenciario federal de Texas donde cumple una pena de 20 años, pero Maxwell invocó la Quinta Enmienda para evitar respuestas que pudieran incriminarla.

Durante la sesión a puerta cerrada, su abogado, David Oscar Markus, comunicó al comité que la exnovia de Epstein “está preparada para hablar completa y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto”.

Añadió además que tanto Trump como el expresidente Bill Clinton “son inocentes de cualquier delito”, y que solo Maxwell podría explicar por qué.

Demócratas calificaron la postura de Maxwell como un intento evidente de obtener clemencia. “Está muy claro que está haciendo campaña por el indulto”, dijo la congresista Melanie Stansbury.

Algunos republicanos también rechazaron la idea. La representante Anna Paulina Luna escribió en redes sociales: “No hay clemencia. Cumple o serás castigado”.

Maxwell, que también busca anular su condena, enfrenta un nuevo escrutinio mientras el Congreso investiga cómo Epstein logró abusar de menores durante años. Aunque las revelaciones han mostrado que Trump y Clinton coincidieron con el financiero en los años noventa y comienzos de los 2000, ninguno ha sido acusado de irregularidades de forma creíble.

