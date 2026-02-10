Madre inmigrante espera repatriar cuerpo de su niña arrollada por bus escolar en Nueva York

Amira Aminova, niña de 11 años arrollada por un bus escolar cerca de su casa en Brooklyn (NYC), será sepultada en su país natal, Uzbekistán.

La niña y su madre, identificada sólo como Zilola, “llegaron a Estados Unidos hace varios años desde Uzbekistán en busca de una vida mejor”, se lee en una página creada en GoFundMe en apoyo a la familia, citada por Daily News. “Zilola es una madre soltera que crio a su hija sola y le dedicó toda su vida. Amira lo era todo para ella: el sentido de su vida, su alegría y la persona más preciada del mundo”.

La tragedia sucedió cuando Amira acababa de comprar chocolate e intentaba cruzar las avenidas Bath y 23 en Bath Beach alrededor de las 3 p.m. del jueves y fue golpeada por el conductor de bus escolar que no se detuvo. El atropello fue captado en video y se recomienda prudencia al observar las dramáticas imágenes.

La policía localizó y arrestó al conductor Wawa Aurelus (62) a poca distancia. Se le acusó de no ceder el paso a un peatón y de no ejercer el debido cuidado, ambos delitos menores, indicó The New York Times. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El senador estatal Steve Chan, ex oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y quien representa al Distrito 17 donde sucedió la tragedia, dice que no comprende cómo Aurelus no se dio cuenta de que había atropellado a la niña Aminova y continuó su ruta. “Hasta donde sé, esta tragedia es resultado de la total distracción del conductor… Por supuesto, sé que la mayoría de los conductores de autobuses escolares son personas dedicadas que ayudan a nuestra comunidad a diario. Pero debo pedirles a todos que tengan mucho cuidado, especialmente al girar”.

“Tras 27 años como policía he presenciado muchos accidentes con autobuses escolares, tractocamiones y camionetas. A menudo un conductor no sabe cuándo atropelló a alguien en la pierna o rozó su cuerpo. Sin embargo, en este caso particular, he revisado el video del incidente de principio a fin. Este conductor de autobús debería haber sabido que atropelló a una persona o algo así”, escribió Chan el sábado en declaraciones a School Transportation News. “Si hubiera mirado por el retrovisor la habría visto en el suelo. La intersección estaba despejada y la visibilidad era buena. La calzada estaba seca y plana. La nieve acumulada en las esquinas no era un problema. No había otros conductores ni peatones en la intersección. La peatona cruzaba con el paso de peatones y la luz verde… el conductor del autobús tenía una línea de visión despejada en la intersección”.

Aurelus trabaja para Consolidated Bus Service y la compañía confirmó el jueves por la noche que uno de sus autobuses estuvo involucrado en el incidente mortal.

Apoyo del gobierno de su país

El Consulado General de Uzbekistán en Nueva York confirmó el fallecimiento de la niña en un comunicado en su idioma oficial expresando sus condolencias a la familia y afirmando que mantiene comunicación continua con la madre de Amira. La oficina también se comprometió a cooperar plenamente con las autoridades estadounidenses pertinentes y afirmó que las misiones diplomáticas de Uzbekistán en el país están listas para brindar el apoyo necesario.

Una reciente enmienda a la ley de Uzbekistán “Sobre Servicios Funerarios y de Entierro”, publicada el 5 de febrero, permite el apoyo financiero estatal para el transporte de los restos de ciudadanos fallecidos en el extranjero. La medida busca proteger los derechos de los ciudadanos y reducir la carga financiera de las familias de los trabajadores migrantes.

Fatalidades causadas por buses escolares

Los atropellos mortales causados por buses escolares no son inusuales en Nueva York y zonas cercanas. En febrero de 2024 una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús del que se acababa de bajar al salir de clases en el condado Rockland. En enero de ese año un niño también fue fatalmente arrollado por un autobús en ese mismo condado. Dos días después tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey.

En junio de 2024 un niño estudiante de jardín de infantes y su madre murieron cuando fueron atropellados por un minibús escolar mientras caminaban para llegar a clases en Mamaroneck, condado Westchester de Nueva York. En otro caso similar, en noviembre de 2023 una abuela dominicana murió atropellada por un bus escolar tras dejar a sus tres nietas en clases en Queens (NYC).

En septiembre de ese año dos maestras perecieron cuando un bus escolar se volcó por la falla de un neumático en Nueva York, dejando además docenas de alumnos heridos. También ese mes un ciclista latino murió luego de que un conductor de autobús escolar lo atropellara en Borough Park, Brooklyn (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.