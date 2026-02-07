Llanto por niña arrollada fatalmente por bus escolar en Nueva York; conductor arrestado tras huir

Wawa Aurelus, conductor de 62 años, fue arrestado como sospechoso de haber huido tras arrollar mortalmente a la niña Amira Aminova en un cruce peatonal a plena luz del día en Brooklyn (NYC).

El accidente, que quedó grabado en video, sucedió cerca de la casa de la niña de 11 años, cuando cruzaba la intersección de las avenidas Bath y 23rd en Bath Beach poco después de las 3 p.m. del jueves. Fue trasladada al Maimonides Medical Center, donde falleció.

Según el video, la niña intentó esquivar el autobús que giraba antes de ser atropellada. El conductor siguió de largo y aún no está claro si sabía que había atropellado a alguien, comentó Daily News.

Aurelus fue detenido por la Policía de Nueva York poco después, a poca distancia del lugar del accidente. En principio sólo fue acusado de no ceder el paso y de negligencia. Recibió una citación para comparecer ante el tribunal y se espera que responda a los cargos en las próximas semanas, informaron las autoridades.

El conductor trabaja para Consolidated Bus Service y la compañía confirmó el jueves por la noche que uno de sus autobuses estuvo involucrado en el incidente mortal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La niña acababa de comprar chocolate en la tienda cercana “Bath Healthy Deli and Grill” cuando fue atropellada, según un empleado. “Venía todos los días. Compraba chocolate y un refresco”, dijo Wael Alghithi, de 22 años. Ahora la comunidad ha creado un monumento conmemorativo en honor de Aminova en la intersección de Bath Ave y 23rd Av, reportó News 12.

Fatalidades causadas por buses escolares

Los atropellos fatales causados por buses escolares no son inusuales en Nueva York y zonas cercanas. En febrero de 2024 una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús del que se acababa de bajar al salir de clases en el condado Rockland. En enero de ese año un niño también fue fatalmente arrollado por un autobús en ese mismo condado. Dos días después tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey.

En junio de 2024 un niño estudiante de jardín de infantes y su madre murieron cuando fueron atropellados por un minibús escolar mientras caminaban para llegar a clases en Mamaroneck, condado Westchester de Nueva York. En otro caso similar, en noviembre de 2023 una abuela dominicana murió atropellada por un bus escolar tras dejar a sus tres nietas en clases en Queens (NYC). En septiembre de ese año un ciclista latino murió luego de que un conductor de autobús escolar lo atropellara en Borough Park, Brooklyn (NYC).

2026: comienzo preocupante

En total, 205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del DOT.

Pero 2026 ha comenzado con cifras alarmantes: apenas la madrugada del 1 de enero al menos dos hispanos perdieron la vida arrollados en NYC: Elvin Sánchez, viudo de 68 años, murió en el hospital por las lesiones que sufrió al ser golpeado en Brooklyn por un auto que huyó. Más tarde ese mismo día Anselm Okeke, de 70 años, admitió haberlo atropellado.

Además el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Al día siguiente, el 2 de enero, Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) perecieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día. La esposa de él resultó gravemente herida. El 4 de enero Bianca Arias, joven abuela que emigró de México, fue golpeada fatalmente mientras conducía su scooter (patineta eléctrica) por un conductor ebrio en Astoria, Queens (NYC).

También en enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió dramáticamente tras ser arrollada por un auto en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.