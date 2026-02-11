Alerta Alimentaria: Costco retira del mercado Mini Beignets por presencia de alérgenos no declarados

Costco emitió un retiro del mercado en 24 estados del país, incluidos Nueva York y Nueva Jersey, de 8,073 paquetes Mini Beignets de Caramelo. El motivo es un error de etiquetado, ya que algunos paquetes contenían accidentalmente pastelitos rellenos de chocolate y avellana. Esta acción ha sido clasificada como Clase I por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la categoría más severa para este tipo de incidentes.

Al contener ingredientes no declarados en la etiqueta, el producto expone a los consumidores —especialmente a las personas con alergia a los frutos secos— a un riesgo elevado de sufrir reacciones alérgicas graves.

El retiro inició el 31 de enero de 2026, mientras que la clasificación Clase 1 del retiro se emitió el 6 de febrero de 2026. La Clase es el nivel de alerta más alto: el consumo del producto implica un riesgo de consecuencias fatales o lesiones graves.

¿Cómo identificar el producto afectado?

El llamado de las autoridades sanitarias y de la empresa es a verificar, en caso de haber adquirido el producto, si se trata de los Mini Beignets de Caramelo con las siguientes especificaciones:

Número de artículo: #1181272.

#1181272. Periodo de distribución: Entre el 16 y el 30 de enero de 2026.

Entre el 16 y el 30 de enero de 2026. Zonas afectadas: 24 estados.

Información importante que deben manejar los consumidores es que los beignets de caramelo fueron empacados inadvertidamente con beignets de chocolate y avellana. El alérgeno (avellana) no figuraba en el envase tipo “clamshell”.

El producto fue distribuido en: Alabama, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Luisiana, Michigan, Misuri, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Washington.

¿Por qué es importante esta alerta de salud?

La avellana es uno de los nueve alérgenos principales que causan más incidentes de seguridad alimentaria según la FDA. Por ello, se insta a los clientes a evitar el consumo del producto, ya que la exposición accidental puede desencadenar reacciones potencialmente mortales en personas sensibles.

Cuando un individuo es alérgico a las avellanas, su sistema inmunitario reconoce las proteínas del fruto seco como peligrosas. Esto puede desencadenar una respuesta física inmediata que varía en gravedad:

Síntomas leves: Picor oral, urticaria o hinchazón de labios.

Picor oral, urticaria o hinchazón de labios. Síntomas moderados a graves: Hinchazón de lengua o garganta y dificultad respiratoria .

Hinchazón de lengua o garganta y . Casos críticos: Caída de la tensión arterial y shock anafiláctico.

Es crucial recordar que incluso una mínima cantidad de avellanas puede causar una reacción severa. Si usted tiene este producto en su hogar y padece de alergias, no lo consuma y devuélvalo a su Costco más cercano para obtener un reembolso total.

