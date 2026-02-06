Riesgo de alérgenos: FDA confirma el retiro de 6,000 paquetes de M&M’s en EE.UU.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó a Clase II un retiro del mercado de más de 6,000 unidades de caramelos M&M’s reenvasados. Esta medida se debe a la omisión de alérgenos en su etiquetado, lo que representa un riesgo para personas sensibles a la leche, soja y maní.

Aunque una clasificación Clase II implica que el riesgo de consecuencias mortales es menor que en la Clase I, la FDA advierte que el consumo de estos productos por parte de personas alérgicas puede provocar reacciones adversas temporales o médicamente reversibles.

Los productos afectados se distribuyeron en 20 estados de EE. UU., abarcando Alabama, Arizona, California, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin. El reporte oficial revela que el chocolate no presenta defectos de fabricación, sino que el error reside exclusivamente en el reenvasado promocional. La empresa Beacon Promotions Inc. distribuyó estas unidades en paquetes personalizados que omitieron la advertencia obligatoria de alérgenos.

¿Cómo identificar si tus M&M’s son parte del retiro?

Si tienes bolsitas de M&M’s recibidas en eventos corporativos, convenciones o como obsequios empresariales, es fundamental revisar el reverso del empaque. Para garantizar tu seguridad alimentaria, verifica el código de lote y la fecha de vencimiento según los siguientes criterios:

M&M’s de Maní (Peanut): Debes buscar la etiqueta “Make Your Mark”. Los productos afectados poseen el código de lote M1823200 y una fecha de consumo preferente del 30 de abril de 2026. M&M’s Clásicos (Chocolate normal): Revisa si coinciden con alguno de estos cuatro grupos: el lote L450ARCLV03 con fecha del 1 de diciembre de 2025; el lote L502FLHKP01 con fecha del 1 de enero de 2026; el lote L523CMHKP01 con fecha del 30 de junio de 2026; o el lote L537GMHKP01 con fecha del 1 de septiembre de 2026.

Marcas y Etiquetas Promocionales Afectadas

Es crucial identificar que estos dulces no se encuentran en sus envoltorios comerciales estándar. En el sector de Corporativos, Tecnología y Finanzas, se incluyen paquetes de Adobe, Dropbox DocSend, Morgan Stanley, Xfinity, Subaru, tufin, Trinity Cyb3r, White Cup y Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies.

En cuanto a Educación y Organizaciones, los productos fueron personalizados para la Universidad de Maryland (Escuela de Políticas Públicas), Liberty University Environmental Health & Safety y la Northwest Indian College Foundation. En el área de Construcción e Industria, aparecen nombres como AD Morgan, JSE Jordan & Skala Engineers, Climax Molybdenum, Fundermax Interiors, Acadia Commercial y Aviagen.

Finalmente, el retiro abarca eventos y servicios como la Merry Maids Annual 26 Conference, BW Best Western, Jaxport, ORG Expo, Compliments of Pioneer, Next Up y Smith Pro. También se incluyen marcas de marketing y regalos como Make Your Mark, Candy Treats, PP Prosperity Promotions y FES Branding Solutions.

