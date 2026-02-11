Demócratas exigen auditar cuentas de ingresos por petróleo venezolano que controla gobierno de Trump

En una escalada política por el control de los recursos energéticos, los senadores demócratas Adam Schiff por California y Chuck Schumer por Nueva York, presentaron formalmente la Ley de Transparencia de los Ingresos del Petróleo de Venezuela.

La medida busca bloquear lo que llaman un esquema de “corrupción y explotación” y un “plan secreto” diseñado por la administración del presidente Donald Trump para manejar fondos petroleros en cuentas extranjeras, un esquema que consideran propicio para la corrupción y el enriquecimiento personal.

La legislación no solo exige transparencia, sino que impone una hoja de ruta agresiva a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) para realizar las averiguaciones del acuerdo financiero que actualmente deposita ganancias en Catar.

De acuerdo con los legisladores, este sistema carece de supervisión del Congreso y es “propicio para la corrupción y la explotación”.

“El objetivo ahora es clarísimo: se trataba de confiscar el petróleo de Venezuela y enriquecer a la industria petrolera“, aseguró Schiff. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, criticó que, mientras los costos de energía suben para las familias estadounidenses, Trump “urde un esquema en secreto que allana el camino para el enriquecimiento personal”.

Puntos clave de la legislación

• Auditoría inmediata: La GAO deberá empezar dicha investigación en un plazo máximo de 30 días luego de la aprobación de la ley.

• Informes al Congreso: Se exige un informe provisional inicial y un informe formal preciso en un plazo de 90 días luego de concluir el trabajo de campo.

• Alerta de obstrucción: El Contralor General estará en la obligación legal de advertir al Congreso si el gobierno republicano retrasa o rechaza el acceso a la información necesaria.

Asimismo, la ley busca levantar el velo sobre las actividades que llevan a cabo los Departamentos de Estado, Energía y Tesoro. Por lo que los senadores exigen máxima claridad, no solo sobre los funcionarios públicos, sino sobre contratistas privados y cualquier entidad implicada en el traslado de fondos al exterior.

“El pueblo merece saber adónde va el dinero. No hay razón para que Trump eluda el sistema bancario estadounidense para llenar los bolsillos de sus aliados petroleros”, manifestó Schumer.

Como una contrapropuesta a las políticas de la administración republicana, la legislación introduce un “Acuerdo social” diseñado para proteger a los ciudadanos estadounidenses del incremento constante de las tarifas energéticas.

Origen de la disputa

El mes de enero, el primer ejecutivo anunció que Estados Unidos comercializaría el petróleo venezolano, depositando las ganancias en cuentas controladas por su gobierno para presuntamente “aumentar la producción” en Venezuela.

No obstante, la falta de una auditoría previa y el uso de los bancos en Catar han levantado sospechas de que los fondos carecen de supervisión real, permitiendo un manejo discrecional del dinero, pero el Secretario de Estado Marco Rubio admitió hace poco que no se ha terminado el proceso de auditoría, lo que significa que actualmente no hay supervisión sobre el uso del dinero una vez que llega a manos extranjeras.

Los senadores demócratas hicieron un llamado a sus colegas republicanos a unirse a la iniciativa para eliminar el despilfarro y asegurar que los recursos petroleros no se conviertan en un fondo personal de empleo discrecional por parte de Trump.

