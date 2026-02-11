Estudiante desfigurada con ácido en Nueva York: 5 años después arrestan a rapero como sospechoso de ataque “horrible y monstruoso”

Terrell Campbell fue arrestado como sospechoso de haber quemado con ácido el rostro de Nafiah Ikram, dejándola con el rostro desfigurado cuando era una estudiante de medicina en Long Island (NY).

Tras casi cinco años se realizó el primer arresto por el ataque sucedido en Elmont, condado Nassau, el 17 de marzo de 2021, cuando Ikram sufrió graves quemaduras en el rostro al ser emboscada frente a su casa por un agresor desconocido, según informaron fuentes policiales.

Ikram sobrevivió, pero desde entonces ha pasado por varias cirugías reconstructivas faciales. La víctima y su familia comparecieron ayer martes ante el tribunal para la lectura de cargos del sospechoso Campbell, residente de Brooklyn (NYC) de 29 años.

El sospechoso, un aspirante a rapero conocido como Yung Based Prince, se declaró “no culpable” y quedó detenido sin derecho a fianza por agresión y otros cargos. Si bien el fiscal adjunto no ha revelado un posible motivo, las grabaciones de vigilancia vincularon su vehículo con la escena del crimen, acotó NBC News.

La joven estudiante de medicina y empleada de CVS entonces tenía 21 años y estaba caminando hacia la entrada de su residencia cuando un hombre se le acercó por detrás con una taza. Seguidamente le arrojó el contenido a la cara y luego se fue en un Nissan Altima rojo hacia el este en Arlington Av.

Según fuentes policiales, tras el ataque supuestamente Campbell buscó en internet cómo limpiar el ácido sulfúrico. También al parecer publicó una canción en línea que hace referencia a un ataque con ácido.

La congresista Laura Gillen (NY-04) emitió ayer la siguiente declaración: “El ataque con ácido no provocado contra Nafiah Ikram frente a su casa en Elmont, hace cinco años, fue horrible y monstruoso. Durante años, su atacante permaneció prófugo, representando una amenaza constante para nuestras comunidades y negando a la familia Ikram la justicia que merece. Por eso en 2022 cuando la madre de Nafiah solicitó ayuda para avanzar en el caso de su hija, me comprometí a apoyarla y ayudarla. Desde entonces he abogado repetidamente por la resolución de este caso en nombre de Nafiah. Me alivia ver que se ha realizado un arresto en el caso. Ahora, Nafiah y su familia están un paso más cerca de recibir la justicia y el cierre que merecen”.

Cuestionada labor policial

Durante estos años la familia de Ikram ha criticado la investigación policial. “Creemos firmemente que el Departamento de Policía de Nassau no hizo su trabajo desde el principio. Nunca lo dije, lo digo hoy”, declaró en 2024 la madre de Ikram, Sherina Mohamed.

El ataque le causó a Ikram quemaduras de primer y segundo grado en la cara, los brazos y la garganta, además de dañar gravemente sus ojos. Posteriormente perdió la visión del ojo derecho. El ácido le quemó la lengua y la garganta cuando ella gritó pidiendo ayuda, lo que le afectó brevemente la respiración, según la policía. Cuando corrió al interior de su casa, sus padres intentaron ayudarla y también sufrieron quemaduras en las manos y los antebrazos.

En 2023 la policía de Nassau elevó a $50,000 dólares la recompensa por información sobre el ataque. Una página en GoFundMe fue creada en nombre de la víctima recabó más de medio millón de dólares.

En un caso similar, en octubre de 2025 Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey.