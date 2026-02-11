Hansi Flick pide respeto a los rivales del Barcelona en Copa del Rey: “Pregúntenle al Real Madrid”

El técnico del FC Barcelona Hansi Flick rechazó que el recorrido de su equipo hasta las semifinales de la Copa del Rey haya sido sencillo por no haberse medido aún a rivales de primera división, y respondió con ironía: “Que se lo pregunten al Real Madrid”.

Ante la insistencia de los periodistas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el entrenador alemán explicó que su referencia al conjunto blanco (eliminado por el Albacete, rival del Barça en cuartos) buscó subrayar la necesidad de respetar a los equipos de categorías inferiores. “También hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera que han hecho una labor fantástica”, señaló.

Flick comparó la situación con la temporada pasada y relativizó el debate sobre la dificultad del camino. “No sé qué es más fácil. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro, el Betis y el Valencia, y los resultados fueron más amplios. Se trata de respetar a los rivales, que también se han clasificado y han demostrado la calidad para ganar contra los equipos de Primera”, reflexionó.

El Barcelona visitará este jueves al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales con las bajas ofensivas de Raphinha y Marcus Rashford. Flick aseguró que tiene “una idea muy clara de quién jugará”, alguien que “lo está haciendo bien”, aunque evitó dar nombres.

Sobre la situación de ambos futbolistas, explicó: “Marcus no ha podido entrenar. Tiene dolor y hay que ocuparse. Con Raphinha hay que ir paso a paso. Es un jugador que siempre lo da todo y lo tenemos que cuidar. No estoy contento con esta situación porque lo necesitamos, pero tenemos que gestionar lo que tenemos. Nosotros nos crecemos en las situaciones complicadas”.

