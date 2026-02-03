Rubén Blades felicita a Bad Bunny por su Grammy y por pronunciarse contra ICE

El cantante panameño Rubén Blades aplaudió el discurso del artista puertorriqueño Bad Bunny en contra de las acciones de ICE al recibir uno de sus premios en la pasada edición de los premios Grammy 2026.

Ruben Blades felicitó a Bad Bunny por hacer historia al convertirse en el primer latino en ganar la categoría ‘Álbum del Año’ en los premios Grammy con un álbum completamente en español.

“Es la primera vez que un artista latino recibe esa distinción por un disco hecho y titulado en español, incluido en una categoría donde todas las canciones son siempre presentadas en el idioma inglés”, dijo Blades a través de la red social X.

Asimismo, el mítico músico aplaudió que Bad Bunny aprovechara su espacio en los Grammy para pronunciarse en contra de ICE, cuyas actividades en contra de la inmigración han causado una fuerte indignación en Estados Unidos.

“También lo felicito y a la vez aplaudo su decisión de manifestarse públicamente contra la violencia y los abusos del ICE en su cruzada contra las personas migrantes, latinos, no latinos y contra los propios ciudadanos estadounidenses, entre ellos las víctimas fatales Renee Good y Alex Pretti, asesinados por ‘agentes del orden’ enmascarados”, dijo el intérprete de ‘Amor y Control’.

El cantante continuó: “Felicito a Benito por solidarizarse con las personas afectadas por estas acciones no amparadas por la Constitución de los Estados Unidos. Hay que tener convicción y valor para expresarse como lo hizo Bad Bunny el día de ayer“, dijo.

Bad Bunny ganó tres premios Grammy el pasado 1 de febrero. El intérprete boricua ganó en la categoría ‘Mejor Álbum Urbano’ por ‘Debí Tirar Más Fotos’. Al subir al escenario, Bad Bunny arremetió contra ICE y ofreció un discurso a favor de los migrantes.

“Antes de decir gracias a Dios voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también”, aseveró el artista al subir al escenario.

Asimismo, el artista señaló la importancia de preservar el amor y dejar de lado el odio. “También quiero decirle a todos: sé que es difícil no odiar en estos tiempos y estaba pensando que a veces nos contaminamos, no sé cómo decir eso en inglés, pero el odio es lo que les da más poder. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Tenemos que ser distintos en nuestra lucha, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos, amamos a nuestra gente, a nuestras familias, y esa es la forma de hacerlo, con amor”, finalizó

