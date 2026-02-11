Secretario de Energía de EE.UU. se reunió con Delcy Rodríguez para “avanzar en el plan” de Trump

El Departamento de Energía de Estados Unidos describió como “histórica” la visita del secretario Chris Wright a Caracas, donde este miércoles sostuvo un encuentro con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar en lo que Washington denomina el Acuerdo Energético entre ambos países, impulsado por el presidente Donald Trump.

En un comunicado fechado en la capital venezolana, la cartera energética señaló que Wright observará “de primera mano” cómo este acuerdo está promoviendo “la paz y la prosperidad”, en un momento en que ambas naciones han adoptado decisiones para facilitar la inversión petrolera.

La encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, afirmó en X que conversó con las autoridades interinas “para avanzar en el plan de tres fases de la Administración Trump: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición”.

El @Energy @SecretaryWright y yo visitamos el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde sostuvimos conversaciones con las autoridades interinas para avanzar en el plan de tres fases de la Administración Trump: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición. – LFD pic.twitter.com/6T7gaBgbV0 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 11, 2026

Tras la reunión, Wright y Rodríguez hicieron una declaración conjunta, en la que el funcionario estadounidense declaró: “Traigo un mensaje del presidente Trump: está apasionadamente comprometido a transformar por completo las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”.

Rodríguez, por su parte, detalló que hablaron sobre proyectos en materia de petróleo, gas, minería y energía eléctrica. “Sabemos que este primer viaje se convertirá en la apertura para muchos otros”, dijo la mandataria.

En la reunión en el Palacio de Miraflores participaron además el presidente de PDVSA, Héctor Obregón Pérez, y el representante diplomático venezolano ante Estados Unidos, Félix Plasencia.

Rodríguez recibió al secretario de la administración Trump con música típica venezolana, según se observa en un video publicado en redes sociales.

La agenda oficial del secretario incluye reuniones con empresarios y medios internacionales, además de un recorrido por yacimientos petroleros.

Por su parte, el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Pérez Pirela, indicó que el encuentro con Wright busca revisar la agenda energética bilateral y sostuvo que esta debe resultar beneficiosa para ambas naciones.

El jueves, Wright tiene previsto trasladarse al estado Anzoátegui para visitar instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y Petropiar, esta última operada por la estadounidense Chevron.

Reunión tras licencias

La reunión en el Palacio de Miraflores se produjo dos semanas después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma a la Ley de Hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, tras años de control estatal.

También ocurre un día después de que el Departamento del Tesoro emitiera dos nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para que empresas estadounidenses operen en el mercado petrolero venezolano.

Las autorizaciones permiten actividades en el comercio de hidrocarburos y en el uso de puertos y aeropuertos, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Hasta ahora, Chevron era la única petrolera estadounidense con una licencia especial para operar en Venezuela.

La visita de Wright se da en el contexto posterior a la captura, el pasado 3 de enero, del exlíder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una operación militar estadounidense.

