Tailandia reduce el azúcar en cadenas de café: Una iniciativa por la salud

Para muchos tailandeses, una comida no está completa sin un café helado o un té tan azucarado que podría pasar por postre. El gobierno, preocupado por las consecuencias para la salud, busca reducir drásticamente este consumo.

A partir de este miércoles, nueve importantes cadenas de café de todo el país se han comprometido a reducir a la mitad el contenido de azúcar predeterminado en sus bebidas. Esta iniciativa gubernamental tiene como objetivo directo abordar el consumo excesivo de azúcar en la población.

Alarma sanitaria: El consumo de azúcar en Tailandia

Según datos del Departamento de Salud, los tailandeses consumen un promedio de 21 cucharaditas de azúcar al día, lo que representa más del triple del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijado en solo 6 cucharaditas.

Las autoridades sanitarias advierten que este hábito aumenta severamente el riesgo de:

Obesidad

Diabetes

Enfermedades crónicas

Impacto en la población y estadísticas de 2025

Amporn Benjaponpitak, director general del departamento, afirmó que este es el primer paso significativo para cambiar el comportamiento de los consumidores. Por su parte, Pakorn Tungkasereerak señaló que los datos de 2025 son preocupantes:

Alrededor del 45% de los tailandeses de 15 años o más sufren de obesidad .

de 15 años o más sufren de . El 10% de la población padece diabetes.

Contenido de azúcar en bebidas populares

Una encuesta de la Oficina de Nutrición reveló cifras impactantes sobre las bebidas más consumidas:

Café helado (22 oz): Contiene un promedio de 9 cucharaditas de azúcar .

Contiene un promedio de . Té con leche de burbujas (10 oz): Puede contener hasta 12 cucharaditas de azúcar.

Reacción de los consumidores y desafíos de implementación

Aunque ciudadanos como Sirinya Kuiklang aprueban el cambio por el bien de la salud pública, la implementación no está exenta de retos. Las autoridades han permitido que cada marca aplique la medida según su criterio, lo que ha generado cierta confusión en redes sociales.

Muchos clientes se preguntan cómo afectará esto a la personalización de sus pedidos, mientras que algunas marcas han aclarado que la reducción de azúcar solo aplicará a ciertos artículos específicos del menú.

Con información de AP

