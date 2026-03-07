Cuáles trabajos pagan más sin estudios universitarios
Conoce trabajos en Estados Unidos que pagan bien sin estudios universitarios: técnicas, oficios y transporte con salarios competitivos
No todos los empleos bien remunerados requieren un título universitario. En Estados Unidos, muchos trabajos técnicos o especializados ofrecen salarios competitivos basados en habilidades, certificaciones o experiencia práctica. Conocer estas opciones puede ayudarte a mejorar tus ingresos sin necesidad de invertir años en una carrera universitaria.
Piloto comercial y control de tráfico aéreo
Aunque tradicionalmente asociados con formación especializada, muchos pilotos comerciales y controladores de tráfico aéreo no necesitan un título universitario de cuatro años. Lo que sí requieren son certificaciones oficiales y entrenamiento práctico, ya que la seguridad y precisión son esenciales.
Estos puestos suelen estar entre los mejor pagados, con salarios que pueden superar los $100,000 anuales, dependiendo de la experiencia y la región.
Técnicos en mantenimiento y reparaciones especializadas
Los técnicos que trabajan en reparación de ascensores, escaleras mecánicas o sistemas de aviónica pueden alcanzar salarios altos sin haber cursado una carrera universitaria. Estos empleos requieren aprendizaje técnico o programas de certificación, y la demanda de profesionales calificados es alta.
Por ejemplo, un técnico de ascensores con experiencia puede ganar ingresos comparables a los de profesiones que requieren título universitario, especialmente si trabaja en ciudades con alta densidad de edificios.
Electricistas y plomeros
Los electricistas y plomeros representan otra opción sólida para quienes buscan ingresos altos sin un título universitario. Su trabajo combina conocimientos técnicos con experiencia práctica, y muchos comienzan a través de programas de aprendizaje pagados, lo que permite ganar dinero mientras se capacitan.
Con el tiempo y la especialización, estos profesionales pueden superar los $80,000 o incluso $100,000 al año, dependiendo de la ubicación y la demanda.
Conductores de camiones con licencia comercial
El transporte de carga sigue siendo un sector con alta demanda de trabajadores capacitados. Obtener una licencia de conducir comercial (CDL) permite a los conductores acceder a rutas largas y a empresas que pagan salarios competitivos y beneficios adicionales.
Este trabajo requiere responsabilidad y cumplimiento de normas de seguridad, pero no exige estudios universitarios.
Cómo acceder a estos empleos
Para muchos de estos puestos, la clave está en:
- Capacitación técnica o certificaciones: cursos especializados que validen tus habilidades.
- Programas de aprendizaje pagados: combinan formación con experiencia laboral.
- Experiencia práctica: practicar y mejorar continuamente aumenta las oportunidades y el salario.
Invertir tiempo en desarrollar competencias específicas y mantener un historial laboral sólido puede abrir la puerta a trabajos bien remunerados sin necesidad de un título universitario.
También te puede interesar:
· Muchos contribuyentes deben declarar impuestos aunque ganen poco, advierte el IRS
· NYC Parks abre empleos temporales para primavera y verano 2026: salarios de hasta $22 por hora
· Agenda comunitaria NYC: oportunidad de trabajo para adultos mayores, taller de salud y mucho más