Cuáles trabajos pagan más sin estudios universitarios

No todos los empleos bien remunerados requieren un título universitario. En Estados Unidos, muchos trabajos técnicos o especializados ofrecen salarios competitivos basados en habilidades, certificaciones o experiencia práctica. Conocer estas opciones puede ayudarte a mejorar tus ingresos sin necesidad de invertir años en una carrera universitaria.

Técnicos y electricistas pueden ganar salarios altos sin haber cursado una carrera universitaria. Crédito: Vladdd3872 | Shutterstock

Piloto comercial y control de tráfico aéreo

Aunque tradicionalmente asociados con formación especializada, muchos pilotos comerciales y controladores de tráfico aéreo no necesitan un título universitario de cuatro años. Lo que sí requieren son certificaciones oficiales y entrenamiento práctico, ya que la seguridad y precisión son esenciales.

Estos puestos suelen estar entre los mejor pagados, con salarios que pueden superar los $100,000 anuales, dependiendo de la experiencia y la región.

Técnicos en mantenimiento y reparaciones especializadas

Los técnicos que trabajan en reparación de ascensores, escaleras mecánicas o sistemas de aviónica pueden alcanzar salarios altos sin haber cursado una carrera universitaria. Estos empleos requieren aprendizaje técnico o programas de certificación, y la demanda de profesionales calificados es alta.

Por ejemplo, un técnico de ascensores con experiencia puede ganar ingresos comparables a los de profesiones que requieren título universitario, especialmente si trabaja en ciudades con alta densidad de edificios.

Electricistas y plomeros

Los electricistas y plomeros representan otra opción sólida para quienes buscan ingresos altos sin un título universitario. Su trabajo combina conocimientos técnicos con experiencia práctica, y muchos comienzan a través de programas de aprendizaje pagados, lo que permite ganar dinero mientras se capacitan.

Con el tiempo y la especialización, estos profesionales pueden superar los $80,000 o incluso $100,000 al año, dependiendo de la ubicación y la demanda.

Conductores de camiones con licencia comercial

El transporte de carga sigue siendo un sector con alta demanda de trabajadores capacitados. Obtener una licencia de conducir comercial (CDL) permite a los conductores acceder a rutas largas y a empresas que pagan salarios competitivos y beneficios adicionales.

Este trabajo requiere responsabilidad y cumplimiento de normas de seguridad, pero no exige estudios universitarios.

Obtener licencias y certificaciones especializadas abre oportunidades laborales mejor remuneradas. Crédito: Hryshchyshen Serhii | Shutterstock

Cómo acceder a estos empleos

Para muchos de estos puestos, la clave está en:

Capacitación técnica o certificaciones : cursos especializados que validen tus habilidades.

: cursos especializados que validen tus habilidades. Programas de aprendizaje pagados : combinan formación con experiencia laboral.

: combinan formación con experiencia laboral. Experiencia práctica: practicar y mejorar continuamente aumenta las oportunidades y el salario.

Invertir tiempo en desarrollar competencias específicas y mantener un historial laboral sólido puede abrir la puerta a trabajos bien remunerados sin necesidad de un título universitario.

También te puede interesar:

· Muchos contribuyentes deben declarar impuestos aunque ganen poco, advierte el IRS

· NYC Parks abre empleos temporales para primavera y verano 2026: salarios de hasta $22 por hora

· Agenda comunitaria NYC: oportunidad de trabajo para adultos mayores, taller de salud y mucho más