Alfredo Adame aconseja a los próximos participantes de La Casa de los Famosos 6 

El actor mexicano Alfredo Adame visitó el programa En Casa con Telemundo y habló con Chiky Bombom de varios aspectos, incluyendo consejos para los próximos participantes de la sexta edición del reality show La Casa de los Famosos.

En la conversación, el mexicano afirmó que es importante que cada uno se evalúe y detecte el potencial que tienen para este juego. “Entren con la autoestima hasta arriba, que se valoren, que sepan qué traen porque la mayoría entra y no traen nada. Todavía no se dan cuenta de que no traen nada, entonces soberbios, cretinos, arrogantes”, comentó.

Otra de las preguntas que le hicieron fue acerca de los participantes con los que quedó una amistad luego del reality y afirmó que solo con Uriel del Toro y Salvador Zerboni.

Alfredo Adame habla con Chiky Bombom

En la entrevista, Alfredo Adame confirmó que está saliendo con Marcela Iglesias, aunque ella vive en la ciudad de Los Ángeles.

“Es una Barbie de Hollywood, pero tenemos un trato: no nos vamos a casar, no vamos a tener hijos y no vamos a vivir juntos. Es cinco días al mes”, indicó.

Chiky Bombom le explicó que la investigó y que se dio cuenta que tiene mucho dinero. Sin embargo, no es algo que le interese, pues su única intención es disfrutar.

Al público de En Casa con Telemundo le gustó mucho la participación de Alfredo Adame en el programa y por eso reaccionaron con cientos de comentarios como: “Me fascina verlos juntos”, “Yo quedé cartiér”, “Adame, te amo”.

La personalidad de Alfredo Adame lo ha hecho exitoso en el formato de reality show, y como muestra estuvo su triunfo en La Granja VIP, en donde logró el apoyo de la audiencia para llevarse el primer lugar. También ha participado al menos dos veces en La Casa de los Famosos, protagonizando intensos momentos que han causado debate en las redes sociales.

