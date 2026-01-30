Alfredo Adame dice que Melissa Gate debería estar en La Casa de los Famosos 6

Alfredo Adame, quien hace unas semanas ganó La Granja VIP, dijo que Melissa Gate debe formar parte de La Casa de los Famosos 6, debido a que es una personalidad muy conocida en las redes sociales por su particular sentido del humor y ocurrencias.

En una entrevista con varios reporteros, el actor mexicano destacó la buena decisión que sería si la colombiana se suma a la telenovela de la vida real.

“Se lo van a perder porque yo juro y perjuro que si va, gana, y si la bajan, se le va a bajar el rating”, afirmó en la conversación que tuvo con periodistas en la Ciudad de México.

@humor_y_farandula Adame dice que si Melissa Gate no está en #lcdlf6 #LCDLF , el programa se lo pierde porque es rating seguro y ella se lo gana. Dice que Yina es una gordita llena de lonjas, que tiene que ir al gym a bajar la timba y todas las lonjas que carga. @Alfredo Adame @Alfredo Adame @alfredoadameoficial #alfredoadame @yina calderón oficial @Melissa Gate #yinacalderonoficial #melissagate ♬ sonido original – Humor_y_farandula

También contestó que le parecía bien la confirmación de los tres primeros participantes: Kunno, Lupita Jones y Jayline Ojeda.

Acerca de Yina Calderón, quien estaría en la competencia, recordó que cuando hicieron conexiones de La Casa de los Famosos All-Stars con la edición colombiana, él la mandó al gimnasio porque ella lo había insultado por su edad.

Es probable que la próxima semana, la creadora de contenido, quien fue rival de Melissa Gate, sea anunciada para el reality show.

Ambas figuras, cuando participaron en la versión de Colombia, dieron mucho contenido y tuvieron una intensa disputa, debido a que sus teams las apoyaban con votos en el programa.

Ninguna de las dos ganó en esa oportunidad, pero si lograron una importante exposición que aprovecharon para algunos proyectos. En el caso de Melissa, estuvo en La Casa de Alofoke y su compatriota participó en La Mansión de Luinny.

Si son confirmadas para La Casa de los Famosos 6 muchos televidentes estarán atentos a lo que harán, debido a las polémicas que han protagonizado en el pasado.

