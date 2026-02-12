Atlético de Madrid goleó 4-0 al Barcelona y deja la semifinal de Copa del Rey casi sentenciada

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad en el estadio Metropolitano y dejó contra las cuerdas al FC Barcelona tras imponerse con un contundente 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

En una primera parte arrolladora, el equipo dirigido por Diego Simeone desbordó al conjunto azulgrana en intensidad, precisión y contundencia, firmando una de sus actuaciones más impactantes de los últimos años ante un rival de máxima jerarquía.

El marcador se abrió temprano, en el minuto 7, tras un error del guardameta Joan García. El portero no controló correctamente un pase atrás de Eric García y el balón terminó cruzando la línea. Aunque reaccionó para intentar evitar el tanto, ya era tarde. Lookman terminó de empujar la pelota para asegurar el 1-0.

El Atlético no bajó el ritmo y apenas siete minutos después amplió la ventaja. La jugada nació de una salida rápida que terminó con un pase hacia Antoine Griezmann, quien definió con un zurdazo ajustado al poste para el 2-0 al minuto 14. El Barcelona, superado en cada sector del campo, no encontraba respuestas ante la presión alta y la velocidad de las transiciones rojiblancas.

El tercer golpe llegó al minuto 33. Giuliano desbordó por velocidad, Julián Álvarez asistió y Lookman definió para el 3-0, desatando la euforia en el Metropolitano. Antes del descanso, ya en el minuto 47, Julián Álvarez selló el 4-0 con un potente zurdazo que significó además su reencuentro con el gol tras varias jornadas sin marcar.

El equipo de Hansi Flick intentó reaccionar en la segunda mitad. Fermín había estrellado previamente un remate en el larguero y en el minuto 52 Cubarsí llegó a celebrar un tanto que fue posteriormente anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR que se extendió por más de seis minutos. La decisión terminó de enfriar cualquier intento de remontada.

Con este resultado, el Atlético toma una ventaja amplia de cara al duelo definitivo en el Camp Nou. Aunque la eliminatoria aún no está cerrada matemáticamente, el conjunto rojiblanco dejó claro en casa que no quiere ser actor secundario y dio un paso firme hacia la final de la Copa del Rey.

Sigue leyendo:

·Arda Güler desmiente que sufra acoso en el Real Madrid: “Es una familia”

·Rio Ferdinand reveló las terribles secuelas que le dejó el fútbol: “Debo usar silla de ruedas”

·ICE será parte “clave” del operativo de seguridad del Mundial 2026