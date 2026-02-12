Carlos Ponce habla de su historia de amor con Karina Banda 

El cantante y actor puertorriqueño Carlos Ponce habló de su historia de amor con la presentadora de televisión Karina Banda, una persona que según comentó ha sido clave para reimpulsarlo en su vida.

El artista visitó el programa Desiguales de sorpresa y contó cómo se siente junto a la mexicana.

Todo empezó cuando mostraron un video del famoso en el que decía la importancia que tiene en su vida Karina Banda.

La ex reina de belleza se mostró muy conmovida, pues confesó que su pareja no es tan expresiva. “Carlos sí es romántico, pero a veces le cuesta decirme cosas así tan bonitas. Cuando yo lo escuché me sentí muy lindo porque yo sé que tenemos un equipo muy bonito, pero ya cuando lo escucho a él decir lo que represento en su vida, los momentos difíciles, es lindo porque digo ‘qué bonito que encontró eso en mí”.

Carlos Ponce siente que está con la persona correcta

Después de esto, el famoso indicó que su relación con Karina Banda le ha demostrado cosas importantes: “Encontrar a la persona correcta no siempre es fácil. Yo recuerdo que pensaba que lo tenía todo muy claro… hasta que conocí a mi esposa Karina. Ahí fue que realmente entendí lo que significa tener a alguien a tu lado”.

Además habló de cómo representa una gran motivación para todo lo que se proponga. “Ella me impulsa, me reta, me anima, incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. Con ella yo he aprendido que poder contar con esa persona adecuada puede hacerte imparable”.

Confesó también que físicamente Karina se parece mucho a un “crush” que tenía de adolescente (la esposa de Jesse en la serie Full House), de quien incluso tenía un póster a los 14 años. Sin embargo, aclaró que fue su forma de ser lo que realmente lo terminó de enamorar.

