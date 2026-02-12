Mariana González presenta a Isabella, su hija con Vicente Fernández Jr.

Mariana González vive un momento muy emocionante con la llegada de Isabella, su hija con Vicente Fernández Jr.

En el programa La Mesa Caliente, transmitido por Telemundo, la exparticipante de La Casa de los Famosos se mostró muy feliz por el nacimiento de su bebé.

“Estoy muy bien, feliz de estar aquí con ustedes”, dijo en el show de entretenimiento en el que mostró a su bebé.

Explicó que se ha sentido bastante bien y cree que el recibir a su niña le ha dado mucha energía y felicidad para sentirse al 100%. “La niña se porta muy bien, es un angelito. Ella come, duerme, come, duerme y estamos perfectas las dos. Gracias a Dios”.

Este es el tercer hijo que tiene Mariana y comentó que cada parto es una bendición porque siente una alegría grande. “Ahora que llega Isabella es la emoción como del primero que tuve. Ya después de tantos años traía un poco de nervios porque hay tantas novedades, pero me siento como pez en el agua porque ella me da la energía para lo que yo necesite”, indicó.

Acerca de Vicente Fernández Jr. indicó que también está feliz porque la familia se amplió a siete hijos.

Bromeó con que quiere grabar muchos momentos de su niña. “Lo ves y está todo el tiempo enamorado de su beba”, sostuvo.

Acerca de los comentarios que han recibido en redes sociales de que no deberían traer hijos al mundo a esa edad, Mariana González respondió: “Siento que se disfruta muchísimo y además ya tienes esa madurez y esa tranquilidad en muchos aspectos. Le das esa calidad de vida en lo emocional y en todos los aspectos a ese bebé”.

La entrevista fue una oportunidad para hablar del buen momento que atraviesan, pero sobre todo la alegría que ha traído a la familia el nacimiento de Isabella, incluyendo el amor que le ha dado la abuela, Doña Cuquita, a la niña. “Ella la adora”, afirmó.

