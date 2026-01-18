Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr., vive con emoción la recta final de su embarazo

Mariana González y su esposo Vicente Fernández Jr., viven con emoción la espera de la llegada de su hija Isabella, otro momento clave de su matrimonio, pues ampliarán la familia que tienen.

A poco tiempo de que nazca la bebé, el programa Despierta América acompañó a la mexicana en su último ecosonograma, pues ya está en la semana 35 de gestación.

En la consulta, la doctora Marela Susana Flores Camarena les dio información de cómo estaba la niña y ante cada detalle, la pareja reaccionaba con felicidad e ilusión.

“Va creciendo muy bien”, le decía en medio del estudio la ginecobstetra. Además, le mostró las distintas partes del cuerpo de la niña y cómo tiene su organismo funciona excelentemente.

Luego del ecosonograma, Mariana González se mostró agradecida con el show de televisión por acompañarla en este momento y contó sus emociones a pocas semanas de conocer a Isabella. “Es el milagro de la vida que laten dos corazones en un mismo cuerpo. Estarla viendo cada vez se me hace lento hasta el día de venir a verla. Estamos felices, ya en la recta final, estamos terminando”, afirmó.

La bebé es el resultado de una fertilización in vitro, algo que ambos contaron desde el principio. “La verdad fue un embarazo muy deseado, sí he sufrido porque tienes que tomar un tratamiento que es pesadito, pero vale totalmente la pena”, comentó la esposa del hijo de Vicente Fernández.

Además, aconsejó a quienes quieran convertirse en padres y quizás no puedan de forma natural a apostar a este procedimiento para lograrlo.

El nacimiento, según indicaron en la entrevista, será por cesárea y la pareja se siente preparada para la llegada de la bebé.

Isabella será la nieta número 12 para doña Cuquita y podría nacer el 17 de febrero, un día como en el que nació Vicente Fernández.

