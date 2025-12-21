Mariana González habla de su embarazo de Vicente Fernández Jr.

Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr., disfruta una etapa muy especial con su embarazo, un proceso que ha disfrutado mucho, según reveló recientemente en una entrevista con el programa La Mesa Caliente.

La fecha pautada para la llegada de la bebé es el 17 de febrero, por lo que ante la cercanía del momento, la mexicana decidió llevar todo más tranquilo que antes.

“Ahorita decidimos ya no estar saliendo tanto, ya no estoy haciendo viajes. Queremos estar aquí preparándonos para la llegada de ella y literal, modo muy tranquilos”, comentó.

¿Qué dijo Mariana González de su embarazo?

En la entrevista indicó que su pareja ha tomado este embarazo con mucha emoción. “Él está fascinado, está enamorado de esto y yo la verdad igual porque lo veo tan emocionado y me emociona tanto verlo tan feliz”, contó.

Indicó que para celebrar la Navidad y Año Nuevo estarán con su familia, un rato en Texas y otro en la casa de sus papás. “No viajes, nada de eso, todo tranquilito, ni playa”, sostuvo.

Bromeó también con que ha tenido muchos antojos y que ha preferido sabores salados y agrios. “Nada por lo dulce, dije qué bueno y literal que ahorita veo los tamales, los buñuelos y como que digo, qué bueno que a la bebé se le antojó todo lo salado, que es manguito, pepino, puras cositas así. Me he portado muy bien”, afirmó.

En la entrevista señaló que su deseo para esta Navidad es que su niña llegue con mucha salud y destacó que es una bebé deseada a la que le darán mucho amor. “La verdad es que estamos felices”, confirmó sobre lo mucho que ha disfrutado su embarazo.

