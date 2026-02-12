Tormenta invernal amenaza el noreste de EE.UU. antes del Día de los Presidentes y podría afectar viajes

Una tormenta invernal en desarrollo podría impactar el noreste de Estados Unidos justo antes del feriado del Día de los Presidentes, programado para el lunes 17 de febrero, generando preocupación entre viajeros y residentes que planeaban aprovechar el fin de semana largo de 3 días.

Los pronósticos indican que el sistema traerá una combinación de lluvia, nieve, aguanieve y ráfagas de viento, aunque la trayectoria exacta aún no está completamente definida. Meteorólogos advierten que el impacto variará según la región, con algunas zonas recibiendo principalmente lluvia y otras experimentando precipitación invernal.

Audrey Puente, meteoróloga de FOX 5 New York, explicó que el comportamiento de la tormenta sigue siendo incierto, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a las alertas locales y a las actualizaciones del clima durante los próximos días.

Un feriado muy esperado, bajo amenaza

El Día de los Presidentes es uno de los feriados federales más cercanos en el calendario y representa una oportunidad para escapadas cortas, reuniones familiares y actividades al aire libre. Sin embargo, la llegada de esta tormenta podría alterar los planes de millones de personas, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, donde se anticipan temperaturas cercanas al punto de congelación.

Mientras el noreste se prepara para condiciones frías e inestables, otras regiones del país esperaban un clima más templado, casi primaveral. No obstante, este nuevo sistema podría modificar ese panorama, creando un marcado contraste entre el frío del Atlántico Medio y el calor relativo en el resto del territorio.

Atención puesta en otra tormenta para el fin de semana

Además del sistema inmediato, los meteorólogos vigilan una tormenta más grande que podría desarrollarse hacia el fin de semana largo. Aunque los detalles aún son inciertos, el patrón atmosférico podría permitir que aire frío interactúe con un sistema más fuerte, aumentando el potencial de clima invernal más generalizado.

La mayoría de los modelos computarizados muestran que esta tormenta se mantendría al sur, avanzando por la Costa del Golfo antes de salir al Atlántico cerca del sureste del país. Sin embargo, existe un escenario menos probable en el que el sistema se desplace hacia el norte e impacte directamente el Atlántico Medio y el noreste.

Los especialistas subrayan que todavía es demasiado pronto para determinar cuánta nieve podría llegar a la región, pero coinciden en que es un sistema que merece seguimiento conforme avance la semana.

Recomendaciones para residentes y viajeros

Ante un panorama cambiante, los servicios meteorológicos aconsejan mantenerse informados a través de fuentes oficiales, cargar dispositivos móviles, preparar kits básicos de emergencia y considerar planes alternativos si el clima empeora.

Para quienes planeaban aprovechar el feriado del Día de los Presidentes, la clave será la flexibilidad. Ajustar horarios o destinos podría marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de contratiempos.

